İletişim Başkanı Altun'un evinin gizlice fotoğraflanması soruşturmasında yeni gelişme!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında "Suç işlemeye tahrik", "Suçu ve suçluyu övmek" suçlamalarıyla dava açıldı. Kaftancıoğlu, 9 aydan 10,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak