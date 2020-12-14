USD (Alış - Satış) : 7,87 - 7,88 EURO (Alış - Satış) : 9,56 - 9,58

HDP'li Kemal Bülbül TBMM'de PKK'lı teröristi işaret ederek 'Biz Kemal Pir'iz' dedi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gündeme bomba gibi düşen ''Ohh paralar PKK'ya gitmiyor, millete gidiyor" ifadelerine TBMM'den parmak sallayarak yanıt veren HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, "Sen Esat Oktay Yıldıran isen biz de Kemal Pir'iz" dedi.

Güncel / 14 Aralık 2020 Pazartesi 17:29
HDP'li Kemal Bülbül TBMM'de PKK'lı teröristi işaret ederek 'Biz Kemal Pir'iz' dedi

TBMM bütçe görüşmelerinde konuşan HDP'li Kemal Bülbül, partisinin PKK'ya verdiği açık desteği bir kez daha dile getirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sözlerine atıfta bulunan Bülbül, eli kanlı örgütün kurucu isimlerinden terörist Kemal Pir'i işaret ederek "Bizler Kemal Pir'iz. Bu da böyle biline" dedi.

HDP'li vekil Süleyman Soylu'yu hedef aldı
HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde ''Ohh paralar PKK'ya gitmiyor, millete gidiyor" diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef aldı.

"Sanki kürsüde Süleyman Soylu değil de Yeşil vardı, sanki kürsüde Esat Oktay Yıldıran vardı" diyen Bülbül, "Esat Oktay Yıldıran gibi bizi, muhalefeti, Kürt halkını tehdit eden şunu söylüyoruz; 'Sen Esat Oktay Yıldıran isen biz de Kemal Pir'iz" dedi.

"Biz Kemal Pir'iz' demek 'Biz PKK'yız' demektir"
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise Anayasa'nın temel niteliklerine, milletin, Türkiye'nin, devletin birlik bütünlüğüne her türlü aykırı sözü duyduklarını belirterek, "Bir konuşmacı, bu kadar bağnaz, kin ve nefret dolu, kendinden başkasını hep tahkir eden, ötekileştiren, hatta terörize eden üslubunu Hacı Bayram Velilerin, Pir Sultan Abdalların, Hacı Bektaş Veli'nin sözleriyle maskeleyip soslayıp en önce bu büyük zatların ruhunu incitti. Şimdi, Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan, Yusuf Aslan, Mahir Çayan, 'İbo' lakabıyla bilinen o Kaypakkaya'yı, eli silahlı örgütçü teröristleri anıp övgüler düzdükten sonra 'Biz Kemal Pir'iz' demek 'Biz PKK'yız' demektir. PKK'dan başka bir şey yok ki! Biz de sizi terörist destekçisi olarak söylüyoruz ama noksan söylemişiz; siz bizatihi PKK'nın ta kendisi olmuşsunuz" şeklinde konuştu

Kemal Pir kimdir?
Kemal Pir PKK'nın ilk kadrolarından, iki defa cezaevinden firar etmiş PKK kurucu üyesidir. Lakabı "Laz Kemal" idi.

Erkan AkçayMilletvekiliDeniz GezmişHüseyin İnan

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ARTIK TÜRKİYE’Yİ DURDURAMAZLAR

Mehmet Orhan
Ümit ÖZDEMİR

Irkçılık Yapan Bizden Değildir!

Ümit ÖZDEMİR
TÜRKER AKINCI

SUSMAYIN, SUSTURULMAYIN!

TÜRKER AKINCI
Kürşad Berkkan

Kaos'dan Düzen! Kontrol Edilebilir İnsan Modeli!

Kürşad Berkkan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement