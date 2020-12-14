TBMM - Pakdemirli: 'Pandemi sürecinde tüm dünyada market kuyrukları olurken, hiç Türkiye'de böyle bir şey yaşadık mı?
TBMM - Pakdemirli: "Pandemi sürecinde tüm dünyada market kuyrukları olurken, hiç Türkiye'de böyle bir şey yaşadık mı? - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin kürsüye gelişi - Bakan Pakdemirli'nin kürsüdeki konuşması TBMM - TBMM Genel Kurulu’nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, görüşmelere katılarak konuşma yaptı. (1)
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