Araç sahipleri dikkat! Motorine indirim geliyor

Akaryakıt fiyatlarında yılbaşında çifte zam dönemi başlıyor. 1 Ocak 2026’dan itibaren uygulanmaya başlayan ÖTV zammı sonrasında benzin ve motorine zam geldi! Venezuela petrolünün daha verimli işleneceği ve ihraç edileceği beklentileriyle gerileyen petrol fiyatları olumlu yansıyor. Motorine yarından itibaren büyük indirim bekleniyor!

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile benzin ve motorinde maktu ÖTV yüzde 6,95 artırıldı. Düzenleme kapsamında benzinde litre başına 1,16 TL, motorinde litre başına 1,08 TL artış yapıldı. Fiyat değişikliği 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli oldu.ABD'nin Venezuela operasyonu sonrasında dünyanın en büyük petrol rezervine sahip Venezuela petrolünün arzının artırılacağı ve ihracatının artırılacağı beklentileriyle petrol 60 doların altına geriledi.Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 1,35 TL indirim yapılması planlanıyor.Benzin: 53.15 TLMotorin: 54.46 TLLPG: 29.03 TLBenzin: 52.94 TLMotorin: 54.25 TLLPG: 28.40 TLBenzin: 53.97 TLMotorin: 55.43 TLLPG: 28.92 TLBenzin: 54.30 TLMotorin: 55.76 TLLPG: 28.85 TL