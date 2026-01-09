Meteoroloji Uyardı! Kar Geri Geliyor...

Lodosun ardından gelen ani sıcaklık düşüşüyle birlikte birçok ilde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenirken, İstanbul için kritik tarih verildi.İstanbul'da geçtiğimiz günlerde etkili olan lodos, yerini dondurucu bir havaya bırakıyor. AKOM verilerine göre, Perşembe akşamından itibaren sıcaklıkların 8-10 derece birden düşmesiyle birlikte kış şartları şehre geri dönüyor. Cuma günü parçalı bulutlu bir gökyüzü beklenirken, Cumartesi günü fırtına ve sağanak yağış yeniden etkisini artıracak. Pazar günü yüksek kesimlerde karla karışık yağmur görülmesi beklenirken, asıl büyük uyarı Pazartesi günü için yapıldı. Pazartesi günü İstanbul genelinde kuvvetli kar yağışının etkili olacağı ve şehrin beyaza bürünebileceği tahmin ediliyor.9 Ocak 2026 Cuma günü itibarıyla iç kesimlerde kış şartları iyice ağırlaşıyor. İç Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Doğu Anadolu'nun genelinde kar yağışı etkili olacak. Özellikle Konya, Karaman, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ege ve Akdeniz'in iç kesimlerinde de karla karışık yağmur ve kar yağışı tahmin edilirken, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusu için hayati bir “çığ tehlikesi” uyarısı yapıldı.Rüzgarın Marmara'nın kuzeyi, Kıyı Ege ve Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden; Doğu Akdeniz ve İç Anadolu'nun doğusunda ise güney yönlerden fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Hızı saatte 70 kilometreye kadar ulaşacak olan rüzgar nedeniyle çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi. Ayrıca, gece ve sabah saatlerinde iç bölgelerde görülecek buzlanma ve don olayı ulaşımda aksamalara neden olabilir.Büyükşehirlerdeki güncel hava tahminleri ise şu şekilde:İstanbul'da sıcaklıklar 2-8 derece arasında seyrederken akşam saatlerinde sağanak geçişleri görülecek.Ankara'da yağmur ve karla karışık yağmur etkili olurken, yüksek kesimler kar alacak. İzmir'de gece saatlerinde sağanak yağış beklenirken, rüzgar fırtına seviyesine ulaşacak.Erzurum ve Kars gibi Doğu illerinde ise termometreler eksi 12 derecelere kadar gerileyerek dondurucu soğukları beraberinde getirecek.