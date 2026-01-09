Bakanlık ifşa etti! 16 firma listede

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğine yönelik denetimleri kapsamında taklit ve tağşiş yapılan ürünler listesini güncelledi. Yapılan son açıklamayla birlikte, listeye 16 yeni firma eklendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan gıdalarla ilgili kamuoyunu bilgilendirmeye devam ediyor.Bakanlık tarafından yapılan son açıklamada, denetimler sonucunda taklit ve tağşiş yaptığı tespit edilen 16 yeni firmanın listeye eklendiği duyurulduGüncellenen listede, günlük tüketimde sıkça yer alan bazı ürün gruplarında mevzuata aykırı uygulamaların tespit edildiği belirtildi.Bakanlık, tüketicilerin sağlığını korumak amacıyla hileli ürünleri ve bu ürünleri piyasaya süren firmaları resmi internet sitesi üzerinden yayımladı.Yetkililer, vatandaşlara alışveriş sırasında ürün etiketlerini dikkatle incelemeleri ve şüpheli durumlarda bakanlığın bildirim kanallarını kullanmaları çağrısında bulunuyor.İşte güncellenen taklit ve tağşiş listesi: