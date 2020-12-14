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FETÖ yalanıyla 10 milyonluk vurgun yaptılar

İstanbul’da, kendilerini polis olarak tanıtıp ağlarına düşürdükleri kişileri “isminiz FETÖ’ye karışmış” diyerek dolandıran ve toplamda 10 milyon lira vurgun yapan bir çete çökertildi. Çetenin aynı yolla 11 kişiyi dolandırdığı ve elde ettiği paraları kuryeler aracılığıyla teslim aldığı ortaya çıktı. Şüphelilerin paralarla çektirdikleri fotoğraflar ortaya çıktı. Polis 1.5 milyon lirayı sahiplerine iade etti.

Güncel / 14 Aralık 2020 Pazartesi 13:41
FETÖ yalanıyla 10 milyonluk vurgun yaptılar

İstanbul'da, kendilerini polis olarak tanıtıp ağlarına düşürdükleri kişileri 'isminiz FETÖ'ye karışmış' diyerek dolandıran ve toplamda 10 milyon lira vurgun yapan bir çete çökertildi. Çetenin aynı yolla 11 kişiyi dolandırdığı ve elde ettiği paraları kuryeler aracılığıyla teslim aldığı ortaya çıktı. Şüphelilerin paralarla çektirdikleri fotoğraflar ortaya çıktı. Polis 1.5 milyon lirayı sahiplerine iade etti.

İstanbul'da isminiz terör örgütüne karıştı diyerek dolandırdıkları 11 kişiden toplamda 10 milyon lira vurgun yapan 10 kişi yakalandı. Yapılan son operasyonla beraber gözaltına alınan 10 şüphelinin, daha önceden tutuklu bulunan 9 kişi ile aynı çetenin üyesi olduğu belirtildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, son zamanlarda yaşanan dolandırma olaylarının şüphelileri yakalamak için 12 Aralık Cumartesi günü eş zamanlı bir operasyon düzenledi. Şanlıurfa ve Antalya illerinde eş zamanlı olarak yapılan baskında 10 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin arasında çete liderinin yardımcısı olduğunu belirtilen H.T.'nin de (25) olduğunu ifade edilirken, adreslerde yapılan aramada 1 buçuk milyon lira değerinde ziynet eşyası ve nakit paraya el konuldu.

BANKA HESABINIZ SALDIRI ALTINA DİYEREK DOLANDIRDILAR

Gözaltına alınan şüphelilerin, ağlarına düşürdüğü kişileri 'banka hesabınız FETÖ tarafından saldırı altında, paralarınızı bize gönderin kontrol altında tutalım' diyerek kandırdıkları ortaya çıktı. Çetenin bu yolla toplamda 11 kişi dolandırdığı ve yaklaşık 10 milyon lira değerinde vurgun yaptığı belirtildi.

86 YAŞINDAKİ KADINDAN 550 BİN LİRA ALMIŞLAR

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yürüttüğü çalışma kapsamında şüphelilerin son olarak 25 Kasım tarihinde, Etiler'de yaşayan E.G.E. (86) isimli yaşlı bir kadını dolandırdığını ifade etti. Yaşlı kadının, kendisini arayan şüpheliler tarafından toplamda 550 bin lira dolandırıldığı belirtildi.

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