HDP'li Nuran İmir'den skandal hareket!

HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir, yanında bulunan terör örgütü üyesinin polisler tarafından gözaltına alındığı sırada skandal bir harekete imza attı. İmir, 'silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'silahlı terör örgütü propagandası yapma' suçlarından kaydı bulunan Ercan Oğuz'un gözaltına alındığı sırada polisleri engelleyerek, arka cebindeki telefonu el çabukluğuyla alarak delilleri yok etmeye çalıştı.



HDP milletvekillerinin teröristleri ve yandaşlarını koruma sevdası bitmiyor. Teröristler için düzenlenen cenaze ve taziye organizasyonlarında ön sıralarda yer alan HDP'li milletvekilleri, terör örgütü üyelerini de korumak için elinden geleni yapıyor. Geçtiğimiz aylarda HDP Milletvekili Murat Sarısaç'ın Van'daki evinde saklanan örgüt üyesi polis ekiplerince yakalanarak tutuklanmıştı. Benzer bir olayda Şırnak'ta yaşandı. Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı, hakkında silahlı terör örgütüne üye olma ve silahlı terör örgütü propagandası yapma suçlarından kayıt bulunan Ercan Oğuz'un yakalanmasına yönelik talimat verdi. Bunun üzerine Cizre ilçesi Hamidiye Kışlası civarında HDP Şırnak milletvekili Nuran İmir'in de arasında bulunduğu grup içerisinde şüphelinin görülmesi üzerine zanlı polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.



MİLLETVEKİLİ POLİSLERİ ENGELLEMEYE ÇALIŞTI



Milletvekili, polis ekiplerinin işlem yaptığı sırada ekipleri engellemeye yönelik sözlü müdahalelerde bulundu. Bu sırada örgüt üyesine aşırı şekilde yaklaşarak arka cebindeki cep telefonunu el çabukluğuyla alarak kendi cebine koydu. Kamera kayıtlarını inceleyen Şırnak Emniyet Müdürlüğü, gözaltına alınma esnasında HDP Milletvekili Nuran İmir'in şüpheli Ercan Oğuz'un cep telefonunu aldığını tespit etti.



Milletvekilinin şüphelinin cep telefonundan temini mümkün olabilecek delilleri yok edebileceği üzerine söz konusu telefonunun incelenebilmesi için aynı soruşturma kapsamında Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca yeniden şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi. Tekrar Cizre-Şırnak Karayolu Polis Kontrol noktasında yapılan denetimlerde yakalanan Ercan Oğuz'un aracında üzerinde milletvekili Nuran İmir tarafından alınan cep telefonu da bulundu.



MİLLETVEKİLİ HAKKINDA DOSYA MECLİSE GÖNDERİLDİ



Şüpheli Ercan Oğuz'un üzerinden içerisinde suç delilleri olduğu değerlendirilen cep telefonunun ele geçirilmesini engellemek ve suç delillerini karartmak amacıyla eylemde bulunan HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir hakkında Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan soruşturma evrakları 'yetkisizlik' kararı ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosuna gönderildi.