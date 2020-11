İstanbul'da 2 ilçede alarm! Her 5 binadan 1'i yıkılacak

İzmir’in Seferihisar açıklarında meydana gelen deprem sonrası gözler olası bir depremin beklendiği İstanbul’a çevrildi. Uzmanlar, önlem alınmadığı takdirde kentte binlerce binanın yıkılacağını belirtirken İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) de, o binalara yönelik tarama çalışmalarına başladı. Avcılar ve Silivri ilçelerinde 2000 yılından önce yapılmış 500 konut, yapı tespit taramasından geçti. Analiz amaçlı yapılan tarama çalışmasında binaların yüzde 20’sinin risk barındırdığının tespit edildiğini söyleyen İBB Deprem Risk Yönetimi Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Tayfun Kahraman, bazı binalara konut sahiplerinin karşı çıkmasıyla tarama yapılamadığını söyledi.



790 bin bina

İstanbul’da 790 bin binada yapı tespit taraması yapacaklarını belirten Kahraman, çalışmayla ilgili şu bilgileri paylaştı:



“Amacımız görev süremiz boyunca 39 ilçeyi bitirmek. Şu an Avcılar Denizköşkler ve Silivri Merkez Mahallesi’nde 17 Ağustos depreminden önce yapılmış binaları tarıyoruz. Bu binalar potansiyel olarak risk barındırıyorlar. Biz binalara girerek hızlı tarama yöntemleriyle risk olasılıklarını ortaya çıkarıyoruz. Çok riskli yapılar elbette yıkılıp yeniden yapılmak zorunda. Bazı binalar gerçekten ayakta zor duruyor şekilde çıkıyor. Bazıları güçlendirilebilir durumda. Yenileme ve güçlendirme modelleri üzerindeki çalışmalar devam ettiği için sonuçları şu an vatandaşlarımızla paylaşmıyoruz. Bunlar tamamlandığında halkımızla paylaşacağız.”



‘Sistem kurguluyoruz’

Afet öncelikli bir kentsel dönüşüm modeli kurguladıklarını söyleyen Tayfun Kahraman, şu an yapılan tarama çalışmalarının amacının afetlere karşı dayanıklı bir İstanbul ortaya çıkarmak olduğunu söyledi. Kahraman, “Bugün İzmir’de yaşadığımız deprem İstanbul’da çok daha büyük bir boyutta olacak. Kendi verilerimizle analiz yapıyoruz. Bu deprem yönetmeliğine tabi bir çalışma değil. Analiz çalışmasının sonucunda bazen parsel bazında bazen de alansal olarak müdahale etmemiz gereken alanları ortaya çıkarıyoruz. Ve vatandaşlarımızı bu konuda uyaracağız. Kendilerine özellikle bu binalarda hem finansal olarak hem de malzeme hem de projelendirme anlamında yardımcı olacak sistemleri de kurgulamaya çalışıyoruz. Kentte yaşayanlara sağlıklı konutlarda yaşama hakkını vermek yönünde bir irademiz var” diye konuştu.



Doğruluk oranı yüzde 98

Belediyenin ücretsiz olarak yaptığı bu çalışmaya, bazı konut sakinlerinin evlerinin ağır hasarlı çıkması durumunda yıkım kararı çıkması endişesiyle tarama yaptırmadığını söyleyen Tayfun Kahraman, şunları dedi:



“Daha önceden yapılmış yapı tespit çalışmaları var. Fakat bunlar tamamen gözlemsel. Burada hatalar yapıldı. Zeytinburnu’nda hasar alması beklenmeyen bir bina kendiliğinden çöktü. Ve bu proje rafa kaldırıldı. Biz yepyeni bir proje ile yola çıktık. Bir bilim kurulu kurduk. Bu bilim kurulu ile hızlı tarama yöntemlerini test etmeye başladık. Bunları da İBB’ye bağlı yapılarda yaptık. İştirak şirketimiz İSTON tarafından karot alımları yapıldı. Sonuçları, deprem yönetmeliğine uygun olarak çıkarılan sonuçla karşılaştırdık. 5 ayrı modeli birbirleriyle karşılaştırdık ve çaprazladık. Şu anda hızlı tarama yöntemleriyle göçme riski olan yapılarda yüzde 98’e yakın isabetlilik oranı veren bir sistem ortaya çıktı.”



‘Evlerimizi yenilememize izin verin’

Avcılar’da Denizköşkler Mahallesi’nde Dr. Sadık Ahmet Caddesi’nin denize bakan tarafındaki imarlı, iskanlı, tapulu yaklaşık 2000 konut veya iş yerinin sahipleri, 2008’de yeniden imara kapatılması nedeniyle evlerini yenileme izni verilmemesine tepki gösterdi. Derya Blokları önünde dün toplanan Denizköşkler Mahallesi sakinleri yaptıkları ortak açıklamada sorunlarına çözüm istedi: “Binalarımızı yenilemek için imar iznimizi bir türlü alamıyoruz. Son 7 yıldır, hak mağduriyeti mücadelesi kapsamında yaptığımız başvurulardan olumlu yanıt alamıyoruz.” dediler.