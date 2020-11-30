CHP'li yöneticinin 23 yaşındaki kıza tacizinde şok gelişme: Üst düzey CHP'liler devreye girmiş!

CHP'deki cinsel taciz skandalında şoke eden bilgiler... CHP'nin Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz'ün 23 yaşındaki bir genç kıza alakoyma, cinsel taciz, şiddet ve tecavüz girişiminde bulunduğu ortaya çıktı. Karagöz'ün gözaltına alındığı, ardından da tutuklanarak cezaevine konulduğu öğrenildi. Ancak skandal bununla bitmedi. Partide durumu bilip susan, tacizciye değil mağdura baskı yapan isimlerin olduğu ayrıntısı ise adeta pes dedirtti.



SON DAKİKA KAFTANCIOĞLU'NUN KONTENJANINDAN LİSTEYE GİRDİ



Karagöz'ün ilçe teşkilatına, Kaftancıoğlu'nun kontenjanından girdiği belirtiliyor. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yakın arkadaşı olduğu belirtilen Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Karagöz'ün 23 yaşındaki genç kıza aynı gün saatlerce dehşeti yaşattığı öğrenildi. Önce alıkoyma, ardından şiddet, taciz ve tecavüz girişimi ile devam eden gün olay yerinden farklı bir noktada son buldu. İşte ayrıntılar;



MADĞUR KIZIN İFADESİ KAN DONDURDU



U.K.'nın kendisini arkadaşının işyerine götürdüğünü söyleyen Z.Y., ifadesinde şunları söyledi: 'Müzisyen arkadaşım dükkan önünde bekliyordu. Yaklaşık bir saat üçümüz beraber oturduk. Arkadaşımın işi çıkmasından dolayı yanımızdan ayrıldı. U.K. ile yarım saat baş başa oturduk. Cafede hiç kimse kalmamıştı.



'PANTOLONUMU İNDİRDİ...'



İşyeri U.K'nın arkadaşı olduğundan çalışanlarda yoktu. Ben sonra kalkmak istedim ama o kalmam için ısrar etti. Rahatsız oldum. Gitmek için ayağa kalktığımda U.K. beni kendisine çekip koltuğun üzerine aldı. Ben de masada bulunan bardağı elime alarak onun kafasında parçaladım. Bu sırada elim kesildi, öfkesiyle beni saçımdan sürükleyerek tuvalete götürdü burada tekme tokat darp etti. Pantolonumu aşağı indirdi üzerimde bulunan kıyafetimi de yukarı kaldırdı, sonra kendi pantolonunu aşağı indirdi. Saçlarımdan tutarak kafamı aşağı bastırdı ve cinsel saldırıda bulundu. Bu sırada aynaya bakarak kendini tatmin etti.'



'TUVALETE GÖTÜRDÜ, KALKMAK İSTEDİĞİMDE'



İddiaya göre, Anadolu Cumhuriyet Savcılığı'na giden Z.Y. (23) Umut Kargöz tarafından taciz edildiğini belirterek şikayetçi oldu. Z.Y. ifadesinde, 'Kalkmak istediğimde izin vermedi. Beni zorla çekip koltuğa oturttu. Ben de masadaki bardağı alıp kafasında kırdım. Sinirlenerek beni saçımdan sürükleyip, tuvalete götürdü. Burada tekme tokat darp etti. Ardından taciz etti' dedi.



