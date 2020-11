Avrupa başkentlerinin Kandil’den farkı yok! PKK’nın Avrupa’da 593 üssü, 68 medyası var

Terör örgütü PKK'nın, Avrupa ülkelerine sözde yöneticilerinin yıllardır barındığı Kandil'den bile daha fazla önem verdiği istihbarat birimlerinin raporlarıyla ortaya çıktı. Eli kanlı hainlerin, AB ülkelerinde kurdukları gençlik örgütleri, medya ve STK ağları vasıtasıyla örgütün devamlılığını sağlayacak her türlü lojistik ve psikolojik harekatı rahatlıkla yürüttükleri belirlendi. İnsan hakları ve demokrasi konusunda mangalda kül bırakmayan AB'ye üye 20 ülkenin PKK'yı terör örgütü olarak listelerine almadıkları da tespit edildi. Avrupa kıtasının tamamında 593 adet çatı kuruluşu STK'sı bulunan PKK'lı alçakların resmi olarak da 68 adet televizyon ve gazetesinin örgüt adına propaganda yaptıkları ve bu yoğun propaganda sonucu PKK'ya Avrupa'dan 547 teröristin katılım gösterdiği de kaydedildi.



Avrupa, PKK'nın can suyu



Ülkemizi kağıt üzerinde stratejik ortak olarak tanımlayan fakat özellikle son dönemde tarihsel kinlerini iyice gün yüzüne çıkaran Batılı ülkeler, terör örgütü PKK için adeta can suyu niteliği taşıyor. Dünyaya demokrasi ve insan hakları dersi verme küstahlığı gösteren AB üyesi 20 ülke halen PKK'yı ‘terör örgütü' listelerine ısrarla almıyor. Avusturya, Belçika, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Hırvatistan, İspanya, İsveç, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya ve Yunanistan, PKK'yı doğrudan terör örgütü olarak tanımlamıyor.



STK adı altında terör faaliyeti



Terör örgütü, Avrupa'daki STK yapılanmaları sayesinde finans ve terörist devşirmede de sıkıntı yaşamıyor. Almanya'da 237, İsviçre'de 73, Hollanda'da 55, Belçika'da 36, Avusturya'da 31, Danimarka'da 28, İngiltere'de 25, Fransa'da 24, Yunanistan'da 18, Norveç'te 17, İsveç'te 11, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde ise 8 adet sözde STK, PKK ile doğrudan faaliyet yürütüyor. STK'ların gerçek yüzü ilgili ülkeler tarafından bilindiği halde ısrarla herhangi bir tahkikat da yapılmıyor. Avrupa kıtasında terör örgütü PKK'nın çok geniş bir medya yapılanması da faaliyetlerine devam ediyor. Hali hazırda resmi olarak 68 adet televizyon ve gazetesiyle örgüt adına propaganda yapılıyor. Gayri resmi rakamlar ile bu oran çok daha yükseğe çıkıyor.



En çok medya Belçika'da



Belçika'da 11, Almanya'da 9, İngiltere'de 8, Yunanistan'da 8, Avusturya'da 6, İsviçre'de 6, Danimarka'da 5, İsveç ve Norveç'te 4, Fransa'da 3, Hollanda ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde ise 1'er adet medya organı, örgüt lehine çalışıyor. Yoğun propaganda sonucu Avrupa'dan PKK'ya katılım oranında da artış olduğu göze çarpıyor. Almanya'dan 250, İsviçre'den 150, İsveç'ten 50, İngiltere'den 30, Danimarka'dan 20, Norveç'ten 13, Avusturya'dan 12, Yunanistan'dan 6, Hollanda'dan 5, Fransa'dan 3, İspanya, İtalya, Çekya ve Portekiz'den ise 2'şer adet terörist PKK/PYD saflarına katılım gösterdi.