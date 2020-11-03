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Beyaz Saray alarma geçti! Cadde ve sokaklar kapatıldı!

Amerika Birleşik Devletleri bugün itibarıyla seçim heyecanı yaşıyor. Ülkede halk sandık başında. Joe Biden ile şimdiki Başkan Donald Trump arasında geçmesi beklenen seçimlerde tansiyon da epey yükselmiş durumda. Son dakika bilgisine göre ise ABD'de bugün yapılan 59. başkanlık seçimlerinin ardından ortaya çıkabilecek sokak olayları nedeniyle başkent Washington DC'de ve Beyaz Saray çevresinde olağanüstü güvenlik önlemleri alındı.

Dünya / 03 Kasım 2020 Salı 21:51
Beyaz Saray alarma geçti! Cadde ve sokaklar kapatıldı!

Amerika'da artık saatler sayılmaya başlandı. Trump mı yoksa Biden mı? herkes bu sorunun cevabını arıyor.

ABD'de bugün yapılan 59. başkanlık seçimlerinin ardından ortaya çıkabilecek sokak olayları nedeniyle başkent Washington DC'de ve Beyaz Saray çevresinde olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. ABD'de 59. başkanlık seçimleri sonrasında, taraflardan birinin sonuçları kabul etmemesi durumunda sokak ve şiddet olaylarının çıkma ihtimali konuşulmaya başlandı.

Washington DC'de mayıs ve haziran aylarında George Floyd gösterileri sırasında yağmalanan iş yerlerinin camları, seçim sonrası çıkabilecek olaylara karşı ahşap plakalarla kapatıldı. Öte yandan, Beyaz Saray çevresindeki birçok cadde ve sokağın yanı sıra Beyaz Saray'ın karşısındaki Lafayette Park ve arkasındaki Ellipse Park giriş çıkışa kapatıldı.

Ayrıca Beyaz Saray'ın çevresindeki tüm binaların ve sokakların etrafına yüksek demir çitler konuldu.

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