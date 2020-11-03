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91. saatte müjdeli haber! Ayda bebeğe canlı ulaşıldı

İzmir'de yaşanan depremin ardından 90. saatte müjdeli haber geldi. Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından Ayda bebeğe canlı ulaşıldı. Kurtarma ekipleri çocuğu enkazdan sağ olarak çıkardı.

Güncel / 03 Kasım 2020 Salı 10:27
91. saatte müjdeli haber! Ayda bebeğe canlı ulaşıldı

İzmir'de cuma günü meydana gelen depremden 91 saat sonra, Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından bir kız çocuğu çıkarıldı. Arama kurtarma çalışmaları süren bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor. Çalışmalar sırasında bir çocuğa ulaşan ekipler, çalışmaları o bölgeye yoğunlaştırdı. Çocuğa ulaşılması üzerine enkaz altına serum, termal battaniye ve sedye ulaştırıldı. Sedyeye alınan çocuk, enkazdan kurtarılarak ambulansa taşındı. Çocuğun kurtarılışı sırasında alkış sesleri yükseldi. Enkazdan kurtarılan 107. kişi olan çocuğun adının Ayda Gezgin olduğu öğrenildi.

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Bir yavrumuza daha ulaştık. Elhamdülillah.' ifadelerini kullandı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ise 'Ve Ayda Gezgin canlı olarak kurtarıldı.' paylaşımını yaptı.

Çocuğu enkazın altından alıp çıkaran kurtarma ekipleri 'Çığlık sesi geliyordu. Jeneratörü durdurduk. Çamaşır makinesinin yanında bulduk. Elini salladı. İyiyim ben dedi' şeklinde konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer 'Kurtarma ekipleri bir bebeğimize canlı ulaştı. İnşallah sağ salim çıkarılacak. Umutla bekliyoruz' dedi.

Kız Çocuğu

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