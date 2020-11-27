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Ünlülerin modacısı Rufat İsmayil'den suç duyurusu! Rufat İsmayil “Reyting için itibarımı sarstılar”

Ünlü modacı Rufat İsmayil, Burçin Terzioğlu’nun bir dizide rolü gereği giydiği tasarımının beğenilmeyip aşağılanması sonrası suç duyurusunda bulundu. Rufat İsmayil dilekçesinde “Tasarımım benden izinsiz kullanıldı, üstelik reyting uğruna aşağılanıp kötülendi. İtibar kaybı yaşadım” dedi

Güncel / 27 Kasım 2020 Cuma 09:19
Ünlülerin modacısı Rufat İsmayil'den suç duyurusu! Rufat İsmayil “Reyting için itibarımı sarstılar”

Oyuncu Burçin Terzioğlu'nun konuk olduğu bir dizide giydiği kıyafet, dünyaca ünlü modacı Rufat İsmayil'e ait çıkınca ortalık karıştı. Beyonce, Jennifer Lopez, Ashanti, Ariana Grande, Bebe Rexha gibi dünya yıldızlarının da modacısı olan İsmayil, kendisinden izinsiz şekilde tasarımının kullanıldığını, reyting uğruna senaryo gereği eserinin aşağılandığını, kötülendiğini ve bu yüzden itibar kaybı yaşadığını öne sürerek şikayetçi oldu. Modacı, dünyaca kabul görmüş tasarımının maddi ve manevi kayba maruz kaldığını ileri sürdü.

Modacının ihbarı sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Terzioğlu'nun dizideki rolü gereği bir ödül töreninde giydiği elbise beğenilmedi ve oyuncuya değiştirmesi için baskı yapıldı. Kıyafetin kötü ve rüküş olduğunu söyleyen menajer ve oyuncuların ısrarı sonrası Terzioğlu'nun canlandırdığı karakterin kıyafeti değiştirildi.

ELBİSEM FASHION WEEK'TE SERGİLENEN ÖZEL BİR PARÇA

Savcılığa suç duyurusunda bulunan İsmayil, dilekçesinde elbisenin Fashion Week'te ünlü model Coura Sasha tarafından giyildiğini ve özel bir tasarım olduğunu anlattı. Modacı, kıyafetin, ünlü bir derginin kapak çekiminde de Ayşe Hatun Önal'ın üstünde olduğunu belirtti.

Jennifer Lopez

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