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Mars'a gidecek kişilerde bulunması gereken temel özellik

Psikologlar, Mars'a gidecek kişilerde bulunması gereken temel özelliği belirledi: Vicdan.

Güncel / 27 Kasım 2020 Cuma 13:15
Mars'a gidecek kişilerde bulunması gereken temel özellik

NASA ve SpaceX gibi uzay şlrketleri, gelecekte önce Ay'a gidip, ardından buradan Mars'a yolculuk etmek ve kızıl gezegende bir yerleşim yeri kurmayı planlıyor.

Psikologlar, Mars'taki ilk insanlı görev için seçilen astronotlarda bulunması gereken temel özelliği belirledi.

Yeni bir çalışmaya göre Dünya'dan milyonlarca kilometre uzakta yaşayacak astronotların önce "vicdanlı" olması, yani doğru olanı yapmaya ve görevlerini özenle tamamlamaya istek duyması gerekiyor.

Çalışmada, söz konusu özelliğin dürüstlük, tevazu, duygusallık, dışadönüklük, açık sözlülük ve uyumluluktan daha önemli olduğu ifade edildi.

VİCDAN BAŞARIYI GETİRECEK
Araştırmanın yazarı ve Kanada'daki Western Üniversitesi'nde psikoloji alanında doktora öğrencisi Julia McMenamin, "Bir ekip ne kadar vicdanlı davranırsa görevleri yerine getirmede o kadar iyi olacaktır." dedi.

Şu anda NASA, ilk insanlı Mars görevini 2030'larda başlatmayı hedefliyor. Mürettebat üyelerinin; Dünya’da alacağı eğitim haricinde, birlikte 5 yıl geçireceği tahmin ediliyor.

Bunun dışında SpaceX, insanları Mars'a götürecek dev Starship uzay aracının testlerine tüm hızıyla devam ediyor.

Eğer her şey yolunda giderse, 2030'lu yıllarda ilk Mars yolculuğunun gerçekleşmesi planlanıyor.

Kanada

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