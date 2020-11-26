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Tutuklanan İyi Partili 'Asgari ücretliyim' demişti... Maldivler'de fotoğrafı çıktı!

İYİ Partili İzmir Karabağlar İlçe Başkan Yardımcısı ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İzmir'in Menemen Belediyesi'ne yönelik düzenlenen yolsuzluk operasyonunda tutuklananlar arasında yer alan ve ifadesinde İYİ Parti’li Gökhan Uzun'a ait temizlik firmasında asgari ücretle çalıştığını söyleyen İYİ Parti Karabağlar İlçe Başkan Yardımcısı Mustafa Çama'nın Maldivler'de çekilmiş tatil fotoğrafları ortaya çıktı. Yaşanan gelişmenin son dakikia detayları...

Güncel / 26 Kasım 2020 Perşembe 16:51
Tutuklanan İyi Partili 'Asgari ücretliyim' demişti... Maldivler'de fotoğrafı çıktı!

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, CHP Genel Merkezi tarafından ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilen ve daha sonra partisinden istifa eden Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve aralarında yardımcılarının da bulunduğu kişilere yönelik geçen cumartesi sabah saatlerinde yolsuzluk operasyonu başlattı.



'ASGARİ ÜCRETLİYİM' DİYEN İYİ PARTİLİ İLÇE BAŞKANININ MALDİVLER'DE FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

Operasyon kapsamında Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ile 27 kişi gözaltına alındı. İşlemlerin ardından aralarında Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve İYİ Parti Karabağlar İlçe Başkan Yardımcısı Mustafa Çama'nın da bulunduğu 11 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.



'PARAM OLSA KENDİ BORÇLARIMI ÖDERDİM'

Operasyon kapsamında tutuklanan ve Aksoy'un 52 bin liralık şahsi borcunu ödediği iddia edilen İYİ Parti Karabağlar İlçe Başkan Yardımcısı Mustafa Çama'nın, ifadesi ortaya çıktı. Çama'nın savcılıkta verdiği ifadede, maddi olarak çok zor günler geçirdiğini söylediği belirtildi. İYİ Partili Gökhan Uzun'a ait temizlik firmasında asgari ücretle çalıştığını söyleyen Çama'nın, çocuğunun okul taksidini ödeyemediği ve 9 icrası bulunduğunu söylediği aktarıldı. Aksoy'un 52 bin liralık şahsi borcunu ödediğini de kabul etmeyen Çama'nın, 'Param olsa kendi borçlarımı öderdim. Para yönünden berbat durumdayım. 45 bin lira borcum var. Ödeyemiyorum, suçsuzum' dediği belirtildi. Kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen Çama'nın, geçmiş yıllarda Maldivler'e tatile gittiği ortaya çıktı. Çama'nın Maldivler tatilinde çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesabından da paylaştığı görüldü.



Maldivler

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