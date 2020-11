Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:



Her yenilik gibi dijitalleşme de yeni sorunları getiriyor. Çevremizdeki tüm ilişkileri kökten değiştiren bu olgunun dışında kalmak olmaz.



Maddi-manevi tüm ihtiyaçlarıyla insana hizmet için çalışmayan her mekanizma sonuçta zulüm üretir.



Kadınların karşı karşıya bulunduğu şiddet ve ayrımcılık gibi sorunlarla ilgili çok büyük hassasiyet gösterdik. Teknolojinin tüm imkanlarını kullandık.



Kadının gücünün de kendisine duyulan saygıdan ve haklarını kullanabilme imkanından kaynaklandığını unutmadan yolumuza devam edeceğiz.



Suçu sığınmacılara, yabancılara, müslümanlara atarak bu eksikliğin üzerinin örtülmeye çalışıldığına şahit oluyoruz.



Bireyi bir isim veya numaradan ibaret gören dijitalleşmenin sonu faşizme çıkar. Dijital faşizme karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz.



İnsan hayatını kolaylaştıracak her yeniliğin başımızın üzerinde yeri vardır.



Türkiye dijitalleşme konusunda oldukça iyi bir seviyeye gelmiştir.



Ülkemizdeki bilgi ve teknoloji sektörünün hacmi 18 yılda 20 milyar dolardan 132 milyar dolara yükseldi.



Sektörün üzerimizdeki yatırımları 100 milyar TL'yi aştı.



Mobil hizmetlerden faydalanan abone sayısı nüfusumuzla aynı rakama ulaştı.



Geniş bant internet abone sayısı 77 milyonu, sabit geniş bant abone sayısı 14 milyonu, fiber abone sayısı 3.5 milyonu, makineler arası iletişim abone sayısı 6 milyonu geride bıraktı.



Bilindiği gibi 2016'da 4.5G bu yapıya geçmiştik. Şimdi 5G sürecindeyiz. O zaman da ben bunu ifade ettim ama anlaşılmakta biraz zorlandık.



5G, akıllı şehirler, akıllı ulaştırma hizmetleri, akıllı hastaneler gibi nice hizmetin altyapısını oluşturacaktır.



Yerli 5G teknoloji altyapısını kurmadan bu süreci yönetemeyiz. Bunun için tüm firmalarımızdan hızlı, etkin hareket etmesini bekliyoruz.



5000'e yakın elektronik devlet hizmetinden yaklaşık 50 milyon vatandaşımız istifade edebiliyor.



Geçmişte basit amaçlarla yapılan siber saldırılar artık devletler düzeyine çıkmıştır.



Türkiye siber saldırılara en çok uğrayan ülkelerin başında geliyor.