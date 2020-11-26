USD (Alış - Satış) : 7,94 - 7,96 EURO (Alış - Satış) : 9,45 - 9,47

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi’ne Canlı Bağlantı ile katıldı. "Geniş bant internet abone sayısı 77 milyonu, sabit geniş bant abone sayısı 14 milyonu, fiber abone sayısı 3.5 milyonu, makineler arası iletişim abone sayısı 6 milyonu geride bıraktı." diyen Erdoğan, "Bilindiği gibi 2016'da 4.5G bu yapıya geçmiştik. Şimdi 5G sürecindeyiz. O zaman da ben bunu ifade ettim ama anlaşılmakta biraz zorlandık." ifadelerini kullandı.

Güncel / 26 Kasım 2020 Perşembe 11:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Her yenilik gibi dijitalleşme de yeni sorunları getiriyor. Çevremizdeki tüm ilişkileri kökten değiştiren bu olgunun dışında kalmak olmaz.

Maddi-manevi tüm ihtiyaçlarıyla insana hizmet için çalışmayan her mekanizma sonuçta zulüm üretir.

Kadınların karşı karşıya bulunduğu şiddet ve ayrımcılık gibi sorunlarla ilgili çok büyük hassasiyet gösterdik. Teknolojinin tüm imkanlarını kullandık.

Kadının gücünün de kendisine duyulan saygıdan ve haklarını kullanabilme imkanından kaynaklandığını unutmadan yolumuza devam edeceğiz.

Suçu sığınmacılara, yabancılara, müslümanlara atarak bu eksikliğin üzerinin örtülmeye çalışıldığına şahit oluyoruz.

Bireyi bir isim veya numaradan ibaret gören dijitalleşmenin sonu faşizme çıkar. Dijital faşizme karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz.

İnsan hayatını kolaylaştıracak her yeniliğin başımızın üzerinde yeri vardır.

Türkiye dijitalleşme konusunda oldukça iyi bir seviyeye gelmiştir.

Ülkemizdeki bilgi ve teknoloji sektörünün hacmi 18 yılda 20 milyar dolardan 132 milyar dolara yükseldi.

Sektörün üzerimizdeki yatırımları 100 milyar TL'yi aştı.

Mobil hizmetlerden faydalanan abone sayısı nüfusumuzla aynı rakama ulaştı.

Geniş bant internet abone sayısı 77 milyonu, sabit geniş bant abone sayısı 14 milyonu, fiber abone sayısı 3.5 milyonu, makineler arası iletişim abone sayısı 6 milyonu geride bıraktı.

Bilindiği gibi 2016'da 4.5G bu yapıya geçmiştik. Şimdi 5G sürecindeyiz. O zaman da ben bunu ifade ettim ama anlaşılmakta biraz zorlandık.

5G, akıllı şehirler, akıllı ulaştırma hizmetleri, akıllı hastaneler gibi nice hizmetin altyapısını oluşturacaktır.

Yerli 5G teknoloji altyapısını kurmadan bu süreci yönetemeyiz. Bunun için tüm firmalarımızdan hızlı, etkin hareket etmesini bekliyoruz.

5000'e yakın elektronik devlet hizmetinden yaklaşık 50 milyon vatandaşımız istifade edebiliyor.

Geçmişte basit amaçlarla yapılan siber saldırılar artık devletler düzeyine çıkmıştır.

Türkiye siber saldırılara en çok uğrayan ülkelerin başında geliyor.

loading...

YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

BÜLENT ARINÇ'A AÇIK MEKTUP!

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

İSLAM HEM İLK HEM DE SON DİNDİR! (

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

ABD’de Rothscild’ler Kazandı!! Trump Tutuklanacak Mı?

Kürşad Berkkan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement