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Acun Ilıcalı'dan 'Exxen'e bir transfer daha!

TV8 kanalı ve Acun Medya'nın sahibi Acun Ilıcalı, 2021 yılının başında yayına başlayacak olan dijital platformu 'Exxen'in kadrosuna önemli bir transfer daha gerçekleştirdi. Ünlü yapımcı, flaş transferi böyle duyurdu.

Güncel / 26 Kasım 2020 Perşembe 23:31
Acun Ilıcalı'dan 'Exxen'e bir transfer daha!

Acun Ilıcalı, 2021 yılında izleyiciyle buluşacak olan yeni platformu 'Exxen'de yer alacak isimleri açıklamaya devam ediyor... Başarılı televizyoncu, daha önce 'Konuşanlar' programıyla tanınan Hasan Can Kaya ile anlaştığını duyurmuştu.

Hasan Can Kaya ile verdiği pozu paylaşan Ilıcalı, "Hasan Can Kaya ile Konuşanlar artık Exxen'de. Hepimizi hayırlı olsun" notuyla yeni transferini açıklamıştı.

FEYYAZ YİĞİT, 'EXXEN'DE

Ünlü yapımcı, Ali Atay'ın 'Ölümlü Dünya ve 'Cinayet Süsü' filmleriyle adından söz ettiren oyuncu, senarist ve şarkıcı Feyyaz Yiğit'le de anlaştıklarını belirtti.

Instagram hesabından konuyla ilgili paylaşım yapan Ilıcalı, "Feyyaz Yiğit yeni projesiyle çok yakında EXXEN'de. Mutluyuz" ifadelerini kullandı.

İÇERİKLER BELLİ OLMAYA BAŞLADI

Exxen'de; 'Sihirli Annem', İbrahim Büyükak'ın senaryosunu yazdığı dizi, Gökhan Çınar’ın ‘Katarsis’ adlı Youtube programı, Aleyna Tilki ile Cemal Can Canseven'in başrollerini paylaştığı müzikal yer alacak.

"BÜYÜK RİSK ALDIK"

Geçtiğimiz günlerde online olarak gerçekleştirilen 'Brand Week Istanbul'da katılımcılara tecrübelerini aktaran Acun Ilıcalı, yeni platformu hakkında konuşmuştu.

"Hayallerimi hayata geçirebileceğim bir platform. Televizyonda istediğimizi yapamıyoruz" diyen ünlü televizyoncu, bu iş için büyük bir risk aldığını söylemişti.

Hasan CanAli AtayAcun Ilıcalı

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