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HDP'den Arınç'ın Demirtaş sözlerine destek

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, siyasi sebeplerle cezaevinde tutulanların bırakılması gerektiğini savunarak "Bülent Arınç'ın söylediği bir sözün altına imza atıyorum" dedi.

Güncel / 24 Kasım 2020 Salı 12:35
HDP'den Arınç'ın Demirtaş sözlerine destek

TBMM Eski Başkanı Bülent Arınç, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında Selahattin Demirtaş'ın Devran isimli kitabını okuduğunu söyleyerek dinleyenlere de tavsiye etmesi, başta AK Parti ve MHP kanadından olmak üzere tepkiyle karşılandı.

'NE OLUR ONU ALIN BİR OKUYUN'
Arınç yaptığı açıklamada 'Demirtaş konusu konuşulunca ben bizi dinleyenlere bir şey söylemek istiyorum. Demirtaş'ın yazdığı çok güzel bir hikaye kitabı var Devran isminde. Bu kitabı okuduktan sonra siz Selahattin Demirtaş hakkındaki kanaatinizi belki değiştirmeyeceksiniz.' ifadelerini kullanıp Selahattin Demirtaş tutuksuz yargılanması gerektiğini savundu.

Konu ile ilgili ise HDP'den açıklama geldi.

HDP'DEN ARINÇ'IN SÖZLERİNE DESTEK
HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme dair değerlendirmeler sırasında Arınç'ın bu sözlerine destek verdi.

İMZA ATMAK İSTİYORUM
Bülent Arınç'ın Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın tutukluluğunu eleştiren açıklamalarıyla ilgili konuşan Beştaş 'Bugün derhal, mümkünse sadece siyasi sebeplerle cezaevinde tutulan rehinlerin tümü bırakılmalıdır. Demirtaş ve Kavala etrafında bu tartışma yürüyor ama hepsinin derhal bırakılması gerekiyor. Arınç'ın söylediği bir sözün altına da imza atmak istiyorum. Herkes Devran'ı okusun” dedi.

Selahattin DemirtaşAk PartiBülent Arınç

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