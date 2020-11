Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Isparta, Burdur, Gümüşhane, Kastamonu ve Sinop 7. Olağan İl Kongreleri'ne seslendi. Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:



"Salgının yeni dalgası, tüm dünya ile ülkemizi de etkisi altına almıştır. İnsan hareketliliğini azaltarak ilave tedbirler alma mecburiyeti zorunda kaldık. Milletimiz temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet ederse birkaç hafta içinde grafiğin boynunu yine aşağı çevirmeyi başaracağız. Aksi takdirde ilave tedbirler almak zorunda kalabiliriz. Bu süreçten en az kayıpla, en önde çıkacak olursak milletimizi aydınlık bir geleceği beklediğine inanıyoruz.



Salgın döneminde sadece sağlık alanında yeni hastaneleriyle, donanımlarıyla kurduğumuz altyapının ne kadar önemli olduğunu gördük. Her alanda benzer yatırımlarla ülkemizi bu günler için hazırladık.



Bir süredir ardı ardına yaşadığımız saldırılar, tıpkı 1 asır önce yapılmaya çalışılan gibi bizi Anadolu bozkırına hapsetme amacı taşıyordu. Birliğimize, beraberliğimize daha sıkı sarıldık. Kendi vatandaşlarımızla birlikte kalbini ve gözünü bize yöneltmiş milletimizle engelleri aşa aşa bugüne geldik. Bize yapılan saldırılara savunmada kalarak cevap vermek yerine üzerine üzerine gittik. Sokakları karıştırmaya çalıştılar gereğini yaptık. Darbe yapmaya kalktılar demokrasiye, hukuka daha güçlü sarıldık. Sınırlarımızı taciz etmeyi denediler başlarını ezdik. Vesayeti diriltme hesabına girdiler, Cumhur İttifakı'yla yönetimimizde tarihi değişiklik gerçekleştirdik. Ekonomimizi yıkmayı denediler, reformlarımızı hızlandırarak bu saldırıların önünü aldık.



Demokrasiden, milli iradenin üstünlüğünden, değişim kararlılığımızdan vazgeçmedik. Yeni hukuk ve ekonomi reformlarıyla daha ileri taşıyacak yeni dönem başlatıyoruz. Hukuktan ve hakkaniyetten sapmadan bildiğimiz yoldan yürüdük. Biz Türkiye'nin bölgesel ve küresel düzeydeki çıkarını savunurken samimiydik, verdiğimiz her mücadelede samimiydik.



ARINÇ'IN AÇIKLAMALARI



Son günlerde bizimle asla ilgisi olmayan kimi bireysel açıklamalar ile yeni bir fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz. Geçmişte birlikte çalışmış olsak bile hiç kimsenin şahsi açıklamaları hükümetimizle, partimizle ilişkili hale getirilemez. Bizim nerede durduğumuz bellidir, istikametinde değişiklik yoktur. Teröre bulaşmış, terörle el ele kol kola yürüyenler bizim temasta olduğumuz kişiler olamaz. Şu anda yargının tasarrufu altında olanlar, Yasin Börülerin ölümüne neden olanlar hiçbir zaman Tayyip Erdoğan tarafından, dava arkadaşları tarafından savunulmaz.



CHP'nin ve arkasındaki mahfillerin arkasındakilerin dümen suyuna girenler, siz kendi pazarlıklarınızla uğraşın. Düşün bu milletin yakasından. Türkiye'yi dışarı şikayet edenler, dün söylediğini bugün yalanlayanların sonu hüsran olacaktır. Gezi eylemlerini finanse edenlerin savunucusu olamayız. Gezi olaylarının finansörlüğünü yapan, bugün yarın hiçbir zaman bunların savunucusu olmadık, bundan sonra da olmayız. Bunca yıldır elbette eksiklerimiz olmuştur,hatalarımız da olmuştur. Samimiyetimizi, hizmetlerimizi, vizyonumuzu kimse sorgulayamaz. Bugün de tüm samimiyetimizle çareyi milletimizde arıyoruz. Fitne ve fesat girişimlerini reddediyoruz. Terör örgütleriyle el ele, kol kola, omuz omuza Ankara'dan İstanbul2a yürüyenlerle biz birlikte olamayız. Kavalalarla hiçbir zaman bir arada olamayız. Biz Kobani'yi unutamayız. Bizim Kürt kardeşlerimizi öldürenleri savunamayız.



AB VE ABD'YE MESAJ



Asırlar boyunca farklı medeniyet ve kültürlerle geniş bir coğrafyaya mührümüzü vurduk. Bizim için ayrım yoktur. Biz beraberiz, kardeşiz ve hep birlikte Türkiye'yiz. Sadece Osmanlının Avrupa'da 600 yıllık geçmişi vardır. Bugün de kendimizi Avrupa'nın ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Bizi başka arayışlara mecbur bırakmadıkça tercihimizi hep Batı'dan yana kullandık. Her şeye rağmen hiçbir ülkeyle, hiçbir kurumla çözülemeyen sorunumuz olmadığına inanıyorum. AB'ye tam üyelikten mülteciler konusuna kadar ülkemize verdiğiniz sözleri tutun çağrısında bulunuyoruz. Aynı temenniyi ABD ile ilişkiler için de ifade ediyoruz."