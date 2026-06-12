Meteoroloji Duyurdu! Bugün hava Nasıl Olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 Haziran Cuma gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; Doğu Akdeniz'de görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, bu akşam saatlerinde Osmaniye çevreleri ile Adana'nın doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatı ve Hatay'ın kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batısı, Ege'nin iç kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Toroslar Mevkii, (Gümüşhane hariç) Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Doğu Akdeniz'de görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, bu akşam saatlerinde Osmaniye çevreleri ile Adana'nın doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatı ve Hatay'ın kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERDE HAVA DURUMU
MARMARA
Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 16°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE 18°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE 17°C, 34°C
öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 19°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 14°C, 29°C
öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 21°C, 34°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri bu akşam kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 22°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 17°C, 31°C
Parçalı, iç kesimleri yer yer çok bulutlu bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in doğusu ve Toroslar mevkiinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Osmaniye çevreleri ile Adana'nın doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatı ve Hatay'ın kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA 22°C, 30°C
Öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 22°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
BURDUR 15°C, 31°C
Öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 22°C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Konya çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 15°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 15°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 16°C, 30°C
öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
NEVŞEHİR 14°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BARTIN 14°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
BOLU 13°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 11°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ZONGULDAK 16°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, (Gümüşhane dışında) Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 15°C, 32°C
Parçalı bulutlu
RİZE 19°C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 17°C, 26°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 18°C, 23°C
Sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 9°C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 8°C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 15°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 13°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 20°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN 22°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 21°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 23°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu