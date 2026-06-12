Meteoroloji Duyurdu! Bugün hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batısı, Ege'nin iç kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Toroslar Mevkii, (Gümüşhane hariç) Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Doğu Akdeniz'de görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, bu akşam saatlerinde Osmaniye çevreleri ile Adana'nın doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatı ve Hatay'ın kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BURSA 16°C, 31°CParçalı ve az bulutluÇANAKKALE 18°C, 32°CParçalı ve az bulutluEDİRNE 17°C, 34°Cöğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL 19°C, 29°CParçalı ve az bulutluöğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR 14°C, 29°Cöğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ 21°C, 34°CParçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri bu akşam kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR 22°C, 32°CParçalı ve az bulutluMUĞLA 17°C, 31°CParçalı, iç kesimleri yer yer çok bulutlu bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in doğusu ve Toroslar mevkiinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Osmaniye çevreleri ile Adana'nın doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatı ve Hatay'ın kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.ADANA 22°C, 30°CÖğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA 22°C, 28°CParçalı ve az bulutluBURDUR 15°C, 31°CÖğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY 22°C, 27°CParçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Konya çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 15°C, 29°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR 15°C, 29°CParçalı ve az bulutluKONYA 16°C, 30°Cöğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıNEVŞEHİR 14°C, 27°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BARTIN 14°C, 30°CParçalı ve az bulutluBOLU 13°C, 28°CParçalı ve az bulutluKASTAMONU 11°C, 28°CParçalı, yer yer çok bulutluZONGULDAK 16°C, 24°CParçalı ve az bulutluParçalı ve çok bulutlu, (Gümüşhane dışında) Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA 15°C, 32°CParçalı bulutluRİZE 19°C, 25°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN 17°C, 26°CParçalı bulutluTRABZON 18°C, 23°CSabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM 9°C, 22°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS 8°C, 20°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA 15°C, 31°CParçalı ve az bulutluVAN 13°C, 26°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 20°C, 35°CParçalı ve az bulutluMARDİN 22°C, 32°CParçalı ve az bulutluSİİRT 21°C, 33°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA 23°C, 36°CParçalı ve az bulutlu