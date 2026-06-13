Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Yapay Zeka Eylem Planı'nı Açıkladı: Türkiye'yi Lider Ülke Sınıfına Taşıyacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tersane İstanbul'da 'Türkiye Yapay Zeka Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yapay Zeka Eylem Planımız fark et, istifade et, üret ve yönet olmak üzere 4 temel eksen ve her eksende birbirini tamamlayan 4 eylem üzerine inşa edildi' ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:2026-2030 dönemini kapsayan Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı'nı sizlerle paylaşacağız. Türkiye'yi yapay zeka teknolojilerinde lider ülkeler sınıfına taşıyacak yeni eylem planımızın hayırlı olmasını diliyorum. Siber güvenlikte oluşacak en küçük zafiyetin ölümcül sonuçlara yol açtığını çevremizdeki savaşlarda sık sık görüyoruz.Türkiye teknolojideki dönüşümü en erken fark eden, tedbir, politika ve uygulamalarını buna göre şekillendiren nadir ülkelerden biridir. Kendi uydusunu üreten 11 ülkeden biriyiz. Türkiye olarak savunma sanayisindeki birikim ve yeteneklerimizi yapay zeka başta olmak üzere diğer alanlara da yansıtmak için yoğun çaba harcıyoruz.Yapay Zeka Eylem Planımız fark et, istifade et, üret ve yönet olmak üzere 4 temel eksen ve her eksende birbirini tamamlayan 4 eylem üzerine inşa edildi.Yapay zekanın hakikat ötesi olarak adlandırılan bir çağda algıları da dönüştürdüğüne şahit oluyoruz. Günümüzde bilgiye erişim hiç olmadığı kadar kolaylaştı. Dezenformasyon da yaygınlaştı.Her yaştan insanımızın yapay zekayı doğru anlamasını, güvenli biçimde kullanmasını sağlamak üzere Ulusal Yapay Zeka Okuryazarlığı programını başlatacağız.81 ilimizde hayata geçireceğimiz yapay zeka okuryazarlığı atölyeleriyle 2 yılda 5 milyon vatandaşımıza eğitim vereceğizİstanbul'u yapay zeka alanında yatırım şehri alanı olarak konumlandıracağız.10 bin ileri düzey yapay zeka uzmanı ve 100 bin yapay zeka uygulama profesyoneli yetiştireceğiz.Ülkemize hayırlar getirsin.