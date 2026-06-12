Suudi Basını Yazdı! Beşli Zirveye Türkiye'de Katılacak

ABD Başkanı Donald Trump, anlaşmanın İran tarafından 'onaylanma' aşamasına geldiğini belirterek planlanan saldırıları iptal ettiğini duyurmuştu.Trump, "İran İslam Cumhuriyeti ile yürütülen görüşmelerin İran liderliğinin en üst düzeyine taşınarak onaylanmış olması nedeniyle ABD Başkanı olarak bu akşam İran'a yönelik planlanan hava saldırılarını ve bombardımanları iptal ettim" ifadesini kullanmıştı.İran basını ise Trump'ın iddiasının aksine ABD ile muhtemel anlaşma için hiçbir mutabakat metninin Tahran tarafından henüz onaylanmadığını açıklamıştı.Suudi Arabistan merkezli yayın kuruluşu Al Arabiya'dan önemli bir iddia geldi.Diplomatik kaynaklara dayandırılan habere göre bölgenin ve İslam dünyasının en stratejik aktörleri, Washington ile Tahran arasındaki buzları eritmeyi amaçlayan nihai mutabakat için kritik bir misyon üstlenecek.Bu doğrultuda Suudi Arabistan, Türkiye, Pakistan, Katar ve Mısır'ın doğrudan yer alacağı en üst düzeyde beşli diplomatik toplantı düzenlenecek.Aynı kaynaklar söz konusu toplantının ABD ile İran arasındaki anlaşmanın uygulanmasına ilişkin güvencelerin araştırılması ve değerlendirilmesini amaçladığını belirtti.