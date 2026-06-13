Aile ve Medya Dünyası Bu Törende Buluştu! Dijital Anafor Ödülleri Sahiplerini Buldu

Dijital dünyanın en prestijli etkinliklerinden biri olan Dijital Anafor Ödül Töreni, medya dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Aile değerlerinin ve nitelikli yayıncılığın ön plana çıktığı gecede, Beyaz TV ekranlarının sevilen yapımları ödüllere damga vurdu.

Dijital Anafor Ödül Töreni, büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Toplumsal duyarlılık ve aile yapısının korunması temalarının ön plana çıktığı görkemli geceye; Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İstanbul Aile Vakfı da üst düzey katılım sağlayarak destek verdi.Beyaz TV Genel Koordinatörü Yeliz Tercanlı'nın da bulunduğu ödül töreninde, kanalın büyük beğeniyle izlenen iki başarılı yapımı ödüle layık görüldü.Ekranların tarih ve kültür mirasını geleceğe taşıyan başarılı programı, Ahmet Anapalı'nın sunduğu 'Geçmişe Yürüyen Adam' dikkat çeken içeriğiyle ödülün sahibi oldu.Gecede Beyaz TV'ye bir ödül de can dostlarımızın dünyasını ekranlara taşıyan yapımlardan geldi. Ozan Özkan'ın yapımcılığını üstlendiği, izleyicinin kalbine dokunan 'Patinin Hikayeleri' programı da gecede ödüllendirilen bir diğer başarılı yapım olarak yerini aldı.