Sorunu Böyle Çözmüşler! CHP’li Belediyeden Çözülmeyen Soruna Çözülmüş Mesajı

Adana’nın CHP’li Seyhan Belediyesi, kapağı arızalı çöp konteynerini tamir etmemesine rağmen sorunun çözülmüş gibi gösterip fotoğraflı mesaj paylaşımı yapması vatandaşın tepkisine neden oldu. Gönderilen mesajın skandal olduğunu dile getiren vatandaşlar, “Konteyner kapanmadığı için çevreye pis kokular yayılıyor. Ayrıca sinekler ürüyor. Mesajdan sonra çöp konteynerine hiçbir işlem yapmamışlar. Sadece çevresindeki çöpleri toplayıp gitmişler. Yazıklar olsun” dediler.

Yeşilyurt Mahallesi 70649 sokak Şehitler Parkı'nda oturan vatandaşlar, kapağı arızalı olduğu için kapanmayan ve çevreye pis kokular yayan çöp konteynerinin tamir edilmesi için konteynerinin fotoğrafını çekip belediyenin iletişim merkezine mesaj attılar. Bir gün sonra belediye konteynerinin kapağının tamir edildiğini ve sorunun giderildiğini yönünde vatandaşların mesajına karşılık verdi. Ancak sorunun giderildiği denilen mesajda konteyner kapağının eskisi gibi açık olduğu görüldü.Konteyner kapağına hiçbir işlem yapılmadığını gören vatandaşlar hem şaşırdı hem de şok oldu. Apartman yöneticilerinden Eser Yarar, 'Belediye insanlarla adeta alay ediyor. Hiçbir işlem yapmadıkları gibi yapılmış gibi mesaj atıyorlar. Bir de ankete katılmamızı istiyorlar. Yazıklar olsun' diyerek tepkisini dile getirdi.