CHP'de İhraç Depremi! Ali Mahir Başarır Ve Gökhan Günaydın'ın CHP Grup Başkanvekilliği Düştü

Mahkeme kararı ile göreve dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun salı günü gerçekleştirdiği MYK toplantısından 9 isim için istifa kararı çıkmıştı. O isimler arasında Özgür Özel'e yakın isimlerden Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın da vardı... Bugün, ihracı istenen Başarır ve Günaydın'ın CHP Grup Başkanvekilliği'nin düştüğü açıklandı. Karar, TBMM'nin sitesinde de yayınlandı.

Mutlak butlan kararı sonrası Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular durulmadı. Mahkeme kararı ile göreve dönen Kemal Kılıçdaroğlu ile koltuğu kaybeden Özgür Özel yönetimi arasında gerilim tırmandı.Salı günü yaşanan grup toplantısı gerilimi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu parti MYK'sını topladı. Bu toplantıdan Özgür Özel'e yakın 9 isim için ihraç talebi çıktı. İhracı istenen isimler Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Özgür Karabat, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Umut Akdoğan, Turan Taşkın Özer, Burhanettin Bulut ve Veli Ağbaba'ydı…CHP Sözcüsü Müslim Sarı '9 arkadaşımız tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi' ifadelerini kullandı.Kılıçdaroğlu yönetiminin hamlesi sonrası CHP'de istifa depremi yaşandı. Parti Meclisi'nden 28 isim istifasını açıkladı. Sevgi Kılıç, Selin Sayek Böke, Erbil Aydınlık, Ednan Arslan, Zeynel Emre, Yunus Emre, Gökçe Gökçen, Özgür Karabat, Ulaş Karasu, Aylin Nazlıaka, Hakkı Süha Okay, Sezgin Tanrıkulu, Gamze Taşcıer, Yüksel Taşkın, Bülent Tezcan, Seyit Torun, Pınar Uzun Okakın, Aylin Yaman, Emre Yılmaz, Gökhan Zeybek, Hüseyin Yaşar, Ayşe Eser Danışoğlu, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Fethi Açıkel, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Aysu Bankoğlu ve Yaşar Seyman Parti Meclisi üyeliğinden istifa ettiklerini açıkladı.Bugün ise Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın CHP Grup Başkanvekilliği'nin düştüğü açıklandı. Karar TBMM'nin sitesinde de yer aldı.