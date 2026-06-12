Yeni Parti Kuracak mı? Özgür Özel Açıkladı

Mutlak butlan kararı sonrası CHP, her gün yeni bir krizle anılır oldu.Geçtiğimiz günlerde grup toplantısında kimin konuşacağı krize neden olmuş, partililer Meclis önünde birbirine girmişti.Bunun üzerine CHP Genel Merkezi'nde konuşan ve 'arınacağız' mesajı veren Kemal Kılıçdaroğlu, MYK'sını topladı.Bu MYK'da 9 isim hakkında da ihraç karar verildi.Özel ve ekibi de dün verilen bu ihraç kararlarının ardından PM'den istifa etti.Her gün yeni bir sorunla Türk siyasetinde yer alan CHP'de görevden alınan Özel ve ekibinin de yeni parti hazırlıklarında olduğu konuşuluyor.Dün Halk TV yayınına katılan Özgür Özel, yeni parti iddiaları hakkında konuştu.Yeni parti kuracağı ve 20 Temmuz'a kadar bunu duyuracağı konuşulan Özel, soruları geçiştirdi ve şöyle dedi;'Şöyle ki bahsedilen böyle Tayyip Bey'in bir apartmanın en üst katında, rezidansın tepesinde, avukat bürosunda kurduğu bir partiden bahsetmiyoruz.Bizim bahsettiğimiz parti, birinci kongresi Sivas Kongresi kabul edilen parti. Atatürk tarafından. Bu parti öyle kolay kolay terk edilecek, bırakılacak bir parti değil.Şimdi AK Parti yargısının onlara sağladığı alanda kalıp, bizi biraz önce söylediğiniz gibi…Milletvekilini YDK'ya MYK gönderemez, Parti Meclisi gönderir. ‘Yok, düz üye muamelesi yapıp gönderelim' diyorlar. ‘Gitsin, mahkemeden karar alıp gelsin.'Bunu yapmaya çalıştıkları noktada işte zaman kazanacaklar, bizi yıldıracaklar, biz başka partiye gideceğiz ve bu parti onlara kalacak.Ya siz bu partide vaktiyle yenilmişsiniz. Sonra da hiçbir iddia koymamışsınız. Partinin hiçbir yerinde yoksunuz. Partinin size verdiği görevlerde yoksunuz.'