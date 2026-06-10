Aydın'da Nadir Vaka! Karnına Giren Böcek Ameliyatla Çıkarıldı

Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Anbarcık köyünde yaşayan ve yaz aylarını kırsalda geçiren Sabri Kocaçoban, bir süre devam eden şiddetli mide ağrısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.İlk başta basit bir rahatsızlık olarak değerlendirilen durumun, yapılan ileri tetkiklerle sıra dışı bir nedene dayandığı ortaya çıktı.Sabri Kocaçoban'ın yakınları, başlangıçta rahatsızlığın soğuk algınlığı ya da geçici bir mide problemi olduğunu düşündü. Ancak ağrıların giderek şiddetlenmesi üzerine hasta Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü.Burada yapılan detaylı incelemeler sonucunda, hastanın mide bölgesinde olağan dışı bir durum tespit edildi.Yapılan tetkiklerde, hastanın ağzından mideye ulaşan bir böceğin mide duvarına tutunarak zarar verdiği belirlendi. Uzmanlar, bu tür vakaların son derece nadir görüldüğünü ve özellikle kırsal bölgelerde açık alanda uyuyan kişilerde risk oluşabileceğini ifade etti.Böceğin mide asidine karşı uzun süre direnç gösterdiği ve mide duvarına tutunarak ağrıya neden olduğu tespit edildi.Hastanede görev yapan cerrahi ekip, hastayı acil olarak ameliyata aldı. Cerrah Dr. Çağrı Coşkun tarafından gerçekleştirilen operasyonla böcek mideden başarılı bir şekilde çıkarıldı.Operasyonun ardından hastanın sağlık durumunun iyi olduğu ve kısa sürede taburcu edildiği öğrenildi.Hastanın kardeşi Nihat Kocaçoban, yaşanan olayın kendileri için büyük bir şaşkınlık olduğunu belirtti. İlk başta durumu anlamakta zorlandıklarını ifade eden Kocaçoban, doktorların yaptığı açıklamaya inanamadıklarını söyledi.Yapılan ameliyatın ardından kardeşinin sağlığına kavuştuğunu belirten aile, özellikle kırsal bölgelerde yaşayanların yaz aylarında daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı.Sağlık uzmanları, özellikle sıcak havalarda açık alanda uyuyan kişilerin böcek ve benzeri canlılara karşı dikkatli olması gerektiğini belirtti. Kırsal bölgelerde hijyen ve korunma önlemlerinin artırılmasının önemine dikkat çekildi.Uzmanlar, benzer vakaların nadir görülmesine rağmen tamamen göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade etti.