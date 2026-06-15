Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Mesajı! 'Memnuniyetle Karşılıyoruz'

ABD ve İran arasında mutabakata varıldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ve İran arasında varılan mutabakatı, bölgede sulh-u sükunun hakim kılınması adına önemli bir gelişme olarak gördüğünü ve memnuniyetle karşıladığını belirtti.Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:“'ABD ve İran arasında varılan mutabakatı, bölgemizde sulh-u sükûnun hâkim kılınması adına önemli bir gelişme olarak görüyor, memnuniyetle karşılıyorum. Tüm dünyanın uzun süredir ihtiyaç duyduğu bu haberin bölgemizde kalıcı huzur ve güven ortamının tesisine vesile olmasını yürekten temenni ediyorum. İmzaların atılacağı güne kadarki süreçte gerilimi tırmandıracak söylem, tahrik ve eylemlerden kaçınılması ve olası sabotajlara karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını önemle çiziyorum'”Türkiye'nin bölgedeki barış ve huzuru desteklemek için katkı sunmaya devam edeceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları belirtti:“'Bu neticenin alınmasında ABD ve İran liderlikleri başta olmak üzere müstesna ara buluculuk gayretleri için Pakistan'a teşekkür ediyorum. Ayrıca Katar ve Suudi Arabistan'ın diplomatik girişimlere sağladıkları desteği takdirle karşıladığımı ifade etmek istiyorum. Türkiye olarak bölgemizde barışın, istikrarın ve huzurun tesisine yönelik her türlü çabayı desteklemeye, diplomasi ve uluslararası hukuk temelinde kalıcı çözümlere katkı sunmaya devam edeceğiz'”Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile İran arasında varılan mutabakat sonrasında sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise şu cümleleri kullandı:“'ABD ile İran arasındaki savaşın sona erdirilmesi amacıyla varılan mutabakatı memnuniyetle karşılıyoruz. Söz konusu mutabakat, bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesisi yolunda önemli bir merhale teşkil etmektedir. Tamamlayıcı görüşmelerin de yapıcı bir tutumla sürdürülmesini ümit ediyoruz'”Türkiye'nin bölgedeki barış için desteğinin kesintisiz devam edeceğini belirten Bakan Fidan şunları dedi:“'Bu önemli adımı atan taraflar ile arabuluculuk rolü üstlenen Pakistan'ı ve Katar başta olmak üzere sürece katkı sağlayan diğer ülkeleri kutluyoruz. Varılan mutabakatın sabote edilmesine yönelik girişimlerin önlenmesi ve bölgesel barış ile güvenliğin korunması açısından ilgili tüm ülkelerin sağduyulu ve sorumlu bir tutum sergilemesi büyük önem taşımaktadır. Türkiye olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bu sürece başından beri büyük bir destek ve emek verdik. Bölgemizde barış, huzur ve istikrarın tesis edilmesine yönelik desteğimiz kesintisiz devam edecektir'”