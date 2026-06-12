CHP'li Silivri Belediyesi'ne Operasyon! Başkan Dahil 18 Kişi Gözaltına Alındı

CHP'li belediyeler, rüşvet ve yolsuzluk sarmalı içinde...Düzenlenen operasyonlar ile gözaltına alınan belediye başkanları ise bir süre sonra itirafçı olup, tüm yolsuzluk ağını ifşa etti.Son olarak Özkan Yalım ve Muhittin Böcek'in itirafları gündeme bomba gibi düşerken, bugün bir operasyon daha düzenlendi.İstanbul'da, Silivri Belediyesi'ne yönelik başlatılan 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında, aralarında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.Silivri Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu da dahil olmak üzere 18 isim hakkında gözaltı kararı verildi.Bora Balcıoğlu ve beraberinde 17 kişi, sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.