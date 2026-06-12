Kulislerde Konuşulan İddia! Kılıçdaroğlu Yönetimi Tutuklu 7 Belediye Başkanını İhraç Edecek

Mutlak butlan kararı sonrası iki başlılık ortaya çıkan CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel ekipleri arasında karşılıklı restleşmeler sürüyor.Özgür Özel'e yakın isimlerin Parti Meclisi üyeliğinden istifa etme kararı sonrası Kılıçdaroğlu'na yakın isimler ise Parti Meclisi çalışmalarının aynı şekilde devam edeceğini söyledi.Önceki gün Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında ise Özel'e yakınlığıyla bilinen 9 milletvekili ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi.Kılıçdaroğlu yönetiminin, başka görevlerdeki bazı partilileri de ihraç edeceği iddiaları konuşuluyor.Siyaset kulislerinde dolaşan bir iddiaya göre Kılıçdaroğlu yönetimi, yolsuzluk soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunmaları nedeniyle görevlerinden uzaklaştırılmış olan bazı belediye başkanlarını ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etmeye hazırlanıyor.CHP Genel Merkezi tarafından ihracı istenecek tutuklu belediye başkanları arasında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in olduğu iddia ediliyor.Adı geçen belediye başkanlarının tamamı farklı soruşturmalar kapsamında tutuklu bulunmaları nedeniyle görevden uzaklaştırılmış durumda.Adı geçen isimlerin önemli bir bölümünün Özgür Özel yönetimine yakın olduğu biliniyor.