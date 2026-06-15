Bakanlıktan Kayıt Dışı Araç Ticaretine Operasyon! 102 Milyon TL Ceza Kesildi

Ticaret Bakanlığı, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde kayıt dışı faaliyetlerle mücadele kapsamında denetimlerini sıkılaştırdığını ve yetki belgesiz ticarete yönelik ağır yaptırımlar uygulandığını açıkladı. Bakanlık, sektörde düzeni sağlamak ve tüketici mağduriyetlerini önlemek amacıyla çalışmaların kesintisiz sürdüğünü bildirdi.Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında, ikinci el araç alım satımı yapan işletmelerin Ticaret Bakanlığı'ndan yetki belgesi alması zorunlu tutuluyor. Bu düzenleme ile kayıt dışı ticaretin önüne geçilmesi ve sektörde daha güvenli bir yapı oluşturulması hedefleniyor.Bakanlık tarafından bugüne kadar 84 bin 804 işletmeye ikinci el araç ticareti yetki belgesi verildiği belirtildi.Yapılan son denetimlerde yetki belgesi olmadan ikinci el araç ticareti yaptığı tespit edilen 176 gerçek ve tüzel kişiye idari para cezası uygulandı. Bu kapsamda kesilen cezaların toplam tutarının 102 milyon TL'yi bulduğu açıklandı.Bakanlık, her bir ihlal için 400 bin 680 TL ile 1 milyon 402 bin 380 TL arasında değişen oranlarda para cezası uygulandığını duyurdu.Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasına göre, 2026 yılı içerisinde kayıt dışı araç ticaretine yönelik uygulanan idari para cezalarının toplamı 108 milyon TL'yi geçti. Bugüne kadar kesilen toplam ceza tutarının ise 305 milyon TL'ye ulaştığı ifade edildi.Bakanlık, motorlu kara taşıtı ticaretinde kayıt dışılığın azaltılması, haksız ticari uygulamaların engellenmesi ve tüketici haklarının korunması amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. Ayrıca sektörde daha adil ve güvenli bir ticaret ortamı oluşturulmasının hedeflendiği belirtildi.