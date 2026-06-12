WhatsApp Kullananlar Dikkat! Zaman Ayarlı Mesaj Özelliği Geldi

WhatsApp, uzun süredir beklenen mesaj zamanlama özelliği üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Henüz test aşamasında olan yeni sistem sayesinde kullanıcılar, mesajlarını önceden hazırlayarak belirli bir tarih ve saatte otomatik gönderilmek üzere planlayabilecek.Özellik yalnızca bireysel sohbetlerle sınırlı kalmayacak. Grup konuşmalarında da kullanılabilecek olan sistem, özellikle doğum günü kutlamaları, iş hatırlatmaları ve planlı bilgilendirmeler için önemli bir kolaylık sunacak.WhatsApp'ın geliştirdiği yeni araçta kullanıcılar, gönder butonuna basılı tutarak mesajlarını zamanlayabilecek. Böylece yazılan bir mesajın anında gönderilmesi yerine gelecekte belirlenen bir tarihte karşı tarafa ulaşması mümkün olacak.Şirketin üzerinde çalıştığı sistem, kullanıcı deneyimini kolaylaştırmak adına özel bir yönetim paneliyle birlikte geliyor. Bu bölüm üzerinden planlanan tüm mesajlar görüntülenebilecek, düzenlenebilecek veya gönderilmeden önce silinebilecek.Dikkat çeken detaylardan biri de silinen planlı mesajlar için karşı tarafa herhangi bir bildirim gönderilmeyecek olması. Bu durum, kullanıcı gizliliği açısından önemli bir avantaj olarak öne çıkıyor.Yeni özellik grup sohbetlerinde de aktif olarak kullanılabilecek. Ancak WhatsApp, grup dinamiklerinin korunması için bazı özel kurallar uygulayacak.Buna göre zamanlanan bir mesaj, yalnızca mesajın planlandığı anda grupta bulunan üyeler tarafından alınabilecek. Sonradan gruba katılan kişiler ise geçmişte planlanmış ve gönderilmiş mesajları göremeyecek.Bu yaklaşımın, grup içindeki konuşma akışının bozulmasını önlemesi ve içeriklerin kendi bağlamı içinde kalmasını sağlaması amaçlanıyor.WhatsApp'ın geliştirdiği sistemde zamanlama için belirli sınırlar bulunuyor. Kullanıcılar, mesajlarını mevcut zamandan en az 10 dakika sonrası için planlayabilecek.Öte yandan maksimum zamanlama süresi iki hafta olarak belirlenmiş durumda. Bu esnek aralık sayesinde kullanıcılar, acil olmayan mesajlarını önceden hazırlayarak iletişimlerini daha düzenli şekilde yönetebilecek.Mesaj zamanlama özelliği şu an geliştirme aşamasında bulunuyor ve henüz beta kullanıcılarının erişimine açılmış değil. TestFlight üzerinden yayınlanan son güncellemeler ise WhatsApp'ın bu özellik üzerinde aktif şekilde çalıştığını gösteriyor.