Yok Artık Beyaz TV'de başlıyor!

Birbirinden şaşırtıcı konuları, bilimsel teorileri, gizemli sırları, gözümüzün önünde olan ama göremediğimiz detayları, tarihin bilinmeyen yüzünü ve daha birçok gerçeği keşfetmeye hazırlanın. Size sürekli bir şaşırtma efekti verdirecek, Dilara Sayan'ın muhteşem sunumuyla ekrana kilitleneceğiniz “Yok Artık,” tazelenmiş ve dinamik içeriğiyle bu cumartesi saat 16.00'da Beyaz Tv'de.