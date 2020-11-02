Başkan Erdoğan 'Şükürler olsun' diyerek paylaştı! 'Geçmiş olsun canım yavrum!'

Cumhurbaşkanı Erdoğan 65 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkartılan Elif için geçmiş olsun mesajı paylaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 65 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkartılan Elif için geçmiş olsun mesajı paylaştı.
Erdoğan paylaşımında; 'Seni, kardeşlerin Elzem ve Ezel'i; İdil'i, İnci'yi ve daha birçok evladımızı bizlere bağışlayan Allah'a şükürler olsun. Geçmiş olsun canım yavrum...' ifadelerini kullandı.
İşte o paylaşım;
Seni, kardeşlerin Elzem ve Ezel'i; İdil'i, İnci'yi ve daha birçok evladımızı bizlere bağışlayan Allah'a şükürler olsun.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 2, 2020
Geçmiş olsun canım yavrum... pic.twitter.com/cQSdZp6T8G