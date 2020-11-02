Başkan Erdoğan 'Şükürler olsun' diyerek paylaştı! 'Geçmiş olsun canım yavrum!'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 65 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkartılan Elif için geçmiş olsun mesajı paylaştı.



Erdoğan paylaşımında; 'Seni, kardeşlerin Elzem ve Ezel'i; İdil'i, İnci'yi ve daha birçok evladımızı bizlere bağışlayan Allah'a şükürler olsun. Geçmiş olsun canım yavrum...' ifadelerini kullandı.



İşte o paylaşım;







Seni, kardeşlerin Elzem ve Ezel'i; İdil'i, İnci'yi ve daha birçok evladımızı bizlere bağışlayan Allah'a şükürler olsun.



Geçmiş olsun canım yavrum... pic.twitter.com/cQSdZp6T8G — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 2, 2020