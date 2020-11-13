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Bakan Koca: Maske yakında hayatımızdan çıkmış olacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada maskenin yakın zamanda vatandaşların hayatlarından çıkacağını ifade ederek, "COVID-19 aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var. Sonucu bekleyelim" dedi.

Sağlık / 13 Kasım 2020 Cuma 10:18
Bakan Koca: Maske yakında hayatımızdan çıkmış olacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yaptı.

Özgürce nefes alınana günlerin özlendiğini ifade eden Koca, aşı çalışmalarıyla ilgili de umut verici bilgi verdi.

Maskenin yakın zamanda hayatımızdan çıkacağını belirten Bakan Koca, 'Özgürce nefes alacağımız günleri özledik. Maske, yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak. COVID-19 aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var. Sonucu bekleyelim. Evimizin dışında, başkalarıyla olduğumuz her yerde maskemizi kuralına uygun şekilde takalım. Sabrınız için sağ olun' açıklamasını yaptı.

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