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400 yıllık mumyaların gizemi ortaya çıktı!

Mısır’da 400 yıl önce gömülen mumyaların gizemi bilgisayarlı tomografi sonucu ortaya çıktı. Mısır’da 1615 yılında gömülen üç mumyanın detayları bilgisayarlı tomografi sayesinde ortaya çıktı.Yirmili yaşlarda bir erkek, otuzlu yaşlarda bir kadın ve 17-19 yaşları arasında bir genç kıza ait olan mumyaların, alçı kaplı tabutların içerisinde muhafaza ediliyor.

Dünya / 13 Kasım 2020 Cuma 15:51
400 yıllık mumyaların gizemi ortaya çıktı!

Mısır'da 400 yıl önce gömülen mumyaların gizemi bilgisayarlı tomografi sonucu ortaya çıktı. Mısır'da 1615 yılında gömülen üç mumyanın detayları bilgisayarlı tomografi sayesinde ortaya çıktı.Yirmili yaşlarda bir erkek, otuzlu yaşlarda bir kadın ve 17-19 yaşları arasında bir genç kıza ait olan mumyaların, alçı kaplı tabutların içerisinde muhafaza ediliyor.

TÜM ORGANLARI VE MÜCEVHERLERİ İLE BİRLİKTE GÖMÜLMÜŞLER

Bilim adamlarının bilgisayarlı tomografi ile incelediği mumyaların tüm organlarıyla birlikte mücevher ve altın sikkelerle gömüldükleri ortaya çıktı. Araştırmacılar, incelemelere göre, söz konusu üç kişinin de sağlık problemleri nedeniyle erken yaşta öldüklerini belirtti.

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