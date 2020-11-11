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Trump ilk kez görüntülendi!

Seçimlerin ardından ilk kez görüntülenen ABD Başkanı Donald Trump büyük bir gafa imza attı.

Güncel / 11 Kasım 2020 Çarşamba 23:27
Trump ilk kez görüntülendi!

Donald Trump, I. ve II. Dünya Savaşları, Kore, Vietnam ve Körfez Savaşı'nda ölen askerlerin anısına yapılan Arlington Ulusal Mezarlığı'nda düzenlenen Gaziler Günü Töreni'ne katıldı.

BÜYÜK GAF!

İngiliz The Mirror gazetesinin haberine göre; Meçhul Asker Mezarı'ndaki seremoniye katılan Trump, ABD Bayrağı'na asker selamı verdi. Ancak bu bir gaf olarak nitelendiriliyor. ABD Bayrak Kanunu'na göre; ulusal törenler sırasında yalnızca askeri personel ve gaziler bayrağa asker selamı veriyor. Bunun dışındaki siviller ise sağ elleri kalplerinin üzerinde esas duruşta bayrağa bakıyor.

Başkan Trump'a First Lady Melania Trump ile Başkan Yardımcısı Mike Pence eşlik etti. Amerikan medyası, ABD Başkanı Donald Trump'ın seçimleri kaybettiğini Virginia'da golf oynarken öğrendiğini yazmıştı. Trump'ı golf sahasında yansıtan fotoğraflar cumartesi gececi yayınlanmıştı.

Associated Press haber ajansının verilerine göre; Demokrat Joe Biden 290 delege elde ederek, ABD'nin 46'ncı başkanı olmaya hak kazanmıştı. Delege sayısı 217'de kalan Başkan Donald Trump ise mağlubiyeti henüz kabul etmiş değil ve süreci mahkemeye taşıdı.

KörfezVietnam

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