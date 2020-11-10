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Şener Şen hastaneye kaldırıldı!

Yeşilçam'ın usta ismi Şener Şen hastaneye kaldırıldı. Koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırılan büyük oyuncu Şener Şen'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Güncel / 10 Kasım 2020 Salı 19:32
Şener Şen hastaneye kaldırıldı!

Yeşilçam'ın duayen ismi Şener Şen koronavirüs olduğu için hastaneye kaldırıldı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Şener Şen, tedavi altına alındı. 78 yaşındaki Şener Şen'in sağlık durumunun şu anda iyi olduğu belirtildi.

ŞENER ŞEN KİMDİR?

Efsane oyuncu Şener Şen, 26 Aralık 1941 tarihinde, Adana'da dünyaya geldi. Asıl adı Ali Haydar Şen olup, babası Türk sinemasının önemli karakter oyuncularından olan Ali Şen'dir. Bakırköy Ortaokulu'nda okudu ve İstanbul Erkek Lisesi'ni bitirdi. Gençlik yıllarında işportacılıktan dolmuş şoförlüğüne kadar çeşitli işlerde çalıştı. Orta sınıftan ve taşra kentlerinden gelerek İstanbul'un gecekondu semtlerine yerleşen insanlara kadar, her türlü insan malzemesini yakından tanımak, bu çevrelerde çeşitli maceraları gözleme fırsatını buldu. Bir süre ilkokul öğretmenliği de yaptı. Komedi ve dram tarzındaki pek çok sinema filminde rol alan Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Ali Şen'in oğlu olarak dünyaya gelen Şener Şen, babası gibi oyuncu olma isteğiyle tiyatroya başladı. 1967 yılında, tiyatro sanatçısı Ergun Köknar'ın desteğiyle girdiği İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda, on üç yıl çalıştı.

1975 senesinde Hababam Sınıfı sinema filminde Badi Ekrem rolü ile kariyerinin dönüm noktasını yaşayan Şener Şen Kemal Sunal ile birlikte iyi birer ikili oluşturmuş ve Tosun Paşa, Davaro, Çöpçüler Kralı, Şabanoğlu Şaban, Süt Kardeşler ve Kibar Feyzo, Eşkiya gibi filmler ile halkın gönlünde taht kurmayı başarmıştır.

Şener ŞenKemal Sunal

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