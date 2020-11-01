USD (Alış - Satış) : 8,31 - 8,32 EURO (Alış - Satış) : 9,70 - 9,72

Yargıtay'dan milyonlarca işçiyi ilgilendiren kıdem tazminatı kararı

İşyerinde kendisine ‘ispiyoncu’ diyen mesai arkadaşıyla kavga eden işçiye kınama cezası verildi. Bir hafta sonra, aynı olay sebebiyle işten çıkartılan işçi soluğu mahkemede aldı. İş Mahkemesi’nin tazminat ödenmemesi gerektiğine hükmettiği işçiye müjdeli haber Yargıtay’dan geldi.

Güncel / 01 Kasım 2020 Pazar 11:44
Yargıtay'dan milyonlarca işçiyi ilgilendiren kıdem tazminatı kararı

Yargıtay 9.Hukuk Dairesi, işçiye bir eylemi sebebiyle iki ayrı ceza verilemeyeceğini hüküm altına aldı. İş Mahkemesi'ne başvuran bir işçi, dört senedir çalıştığı fabrikadan kavga olayına karıştığı gerekçesiyle çıkartıldığını öne sürdü. Kıdem ve ihbar tazminatları ile yıllık izin ücreti, fazla mesai ücreti ve ulusal bayram genel tatil ücreti alacaklarının davalıdan tahsilini istedi. Davalı işveren ise davacının belirttiği tarihlerde davalı işyerinde döşeme elemanı olarak çalıştığını, işyerinde bir kavgaya karıştığı için haklı nedenle işten çıkartıldığını, kavganın oluşma nedeninin davacının davranışları olduğunu dile getirdi. Davacının kavgacı ve geçimsiz yapıda olduğunu, sundukları tutanak ve cd içeriği ile bunun kanıtlanacağını ve herhangi bir alacağı olmadığına dair ibraname imzaladığını savunarak, davanın reddine karar verilmesini istedi. Mahkeme, işçinin tazminat taleplerini reddetti, davanın kısmen kabulüne hükmetti. Kararı hem davacı hem de davalı avukatları temyiz etti.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, işçiye önce kınama cezası verildiğine bir süre sonra aynı eylemden dolayı işten çıkartma cezası verildiğine dikkat çekti.

Kararda, “Kavgadan dolayı işçinin savunmasının alındığı ve 2 gün izin verildiğini, izin dönüşü kınama cezası verilerek işine devam ettiği, sonrasında rapor alan davacının rapor bitiminde işe başladığında işine son verildiği anlaşılmaktadır. Kınama cezası verilen davacının aynı sebeple bu kez işten çıkartılmasının hukuka aykırı olduğunu iddia etmiştir. Dosyadaki bilgi ve belgelerden, davacı ile iş arkadaşına kavgadan sonra kınama cezası verildiği, 5 gün sonra bu kez davacı için fesih ihbarı düzenlenerek davacının iş akdinin olay gerekçe yapılarak haklı nedenle feshedildiği anlaşılmaktadır. Böylece iş arkadaşı ile yaşadığı tartışma ve kavga olayı nedeniyle önce kınama cezası ile cezalandırılan davacının iş akti sonrasında aynı nedenle feshedilmiştir. Aynı eyleme iki ayrı ceza verilemeyeceğinden davacının iş akdinin feshi haksız olup, kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin kabulü gerekirken yazılı gerekçe ile reddi hatalıdır. Temyiz olunan kararın bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir” ifadeleri yer aldı. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Kürşad Berkkan

MİLLİ İSTİHBARAT’IN GİZLİ SUUD OPERASYONU

Kürşad Berkkan
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞYERİNİN TAŞINMASI İŞÇİYE HAKLI FESİH İMKANI VEREBİLİR

Av. Arb. Selçuk ENER
Ümit ÖZDEMİR

BİLGİSİZCE FETVA VERMENİN TEHLİKESİ!

Ümit ÖZDEMİR
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
TÜRKER AKINCI

Sözde Özgür Özde İki Yüzlü Medya

TÜRKER AKINCI
Latif Şimşek

DAHİLİ VE HARİCİ BEDHAHLAR!

Latif Şimşek
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı