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İkinci el araç alacaklar dikkat! Yeni tedbirler geliyor...

Gelen son dakika haberine göre; İkinci el otomobil pazarındaki yüksek fiyat artışları Ankara’yı harekete geçirdi. İkinci el otomobil ithalatına izin verilmesi de dahil olmak üzere birçok tedbir değerlendiriliyor. İşte detaylar...

Ekonomi / 01 Kasım 2020 Pazar 10:43
İkinci el araç alacaklar dikkat! Yeni tedbirler geliyor...

İkinci el otomobil pazarında yaşanan yüksek fiyat artışlarına hükümet el koymaya hazırlanıyor.

Sabah'tan Ufuk Sandık'ın yazısına göre; Belirli bir yaşın altındaki ikinci el otomobil ithalatına izin verilmesi dahil olmak üzere bir dizi tedbirin değerlendirildiği söyleniyor.

Pandemi ve kur etkisi olsa da galeriler, bireysel ya da ikinci el ticareti yapan şirketlerin fırsattan istifade suni olarak fiyatları yükselttiği gerekçesiyle harekete geçildi.

Bu durumun ekonominin sağlıklı işleyişi aleyhine olumsuz söylentilere ve algılara neden olduğu düşünülüyor.

İkinci el otomobil piyasasına odaklanan hükümetin gündeminde, piyasanın sağlıklı işleyişi için alınabilecek tüm önlemler olduğu söyleniyor.

Kısa bir süre önce de Rekabet Kurumu, kurumsal markalar dahil olmak üzere ikinci el ticareti yapan işletmelere baskınlar düzenlemiş ve fiyat artışlarıyla ilgili inceleme başlatmıştı.

NELER YAŞANDI?
Türkiye'de 2019'un son çeyreğinden itibaren yaşanan stok sorunu devam ediyor. Mart-nisan aylarında pandemi nedeniyle fabrikalarda üretimin durması araç tedariki sorununu büyüttü.

Normalleşmeyle birlikte fabrikalarda üretim iki aylık bir sürenin ardından yeniden başladı. Ancak bu da çare olmadı. Çünkü fabrikalar alınan pandemi önlemleri nedeniyle tam kapasite çalışamıyor.

Siparişleri yetiştirmekte zorlanıyorlar. Sıfır kilometre araç temininde yaşanan zorluklar talebi ikinci el pazarına kaydırdı. Bu sebeple ikinci el otomobil fiyatlarında ciddi artışlar yaşandı. Fiyat artışları da araçları tüketicilerin gözünde yatırım aracına çevirdi.

5 MİLYON ADET ARAÇ SATILDI
İkinci el otomobil satışlarında hareket devam ediyor. Eylülde ikinci el otomobil satışları bir önceki aya göre yüzde 10 arttı. 2019'un aynı dönemine göre artış yüzde 23 oldu.

Yılın ilk 9 ayındaki artış ise 5 milyon 87 bin 463 adet olarak gerçekleşti. 2019'da ikinci el araç pazarında 7.6 milyon adetle rekor kırıldı. 2020 sonunda da satışların 8 milyon adetin üzerine çıkarak rekor tazelemesi bekleniyor.

YÜKSEK KÂR ETTİLER
Ceninde parası olan, döviz, altın yerine otomobile yatırım yapmaya başladı. Bu durum birçok insanı ikinci el ticaretine yöneltti. Ek iş olarak oto al-sat yapmaya başlayanlar oldu.

Piyasadaki arz talep dengesi özellikle sanal ortamda fiyatların şişmesine neden oldu. Birçok satıcının otomobillerine piyasada karşılığı olmayan yüksek fiyatlar koyduğu görüldü.

Bu durum piyasada kartopu etkisi yaparken, fiyatları sunni şekilde yukarı çekti.

Ayrıca piyasaya yeni sunulan modelleri bayilerden toplayan al-sat'çılar ikinci el otomobil pazarında bu araçları, liste fiyatlarının çok üstünde yaklaşık 30-100 bin TL arasında kâr marjıyla sattılar.

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