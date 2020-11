Hayatını kaybedenlerin sayısı 62'ye yükseldi; arama-kurtarma çalışmaları sürüyor

AFAD'ın 6.6 şiddetinde ölçtüğü deprem, Kandilli Rasathanesi tarafından 6.9, ABD tarafından da 7 olarak kaydedildi.



Yıkılan ve hasar gören 8 binada çalışmalar tamamlandı, 8 binada arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor. Çalışma yapılan binaların isimlerinin Rıza Bey Apartmanı, 2 bloktan oluşan Emrah Sitesi, Yağcıoğlu Apartmanı, 3 bloklu Barış Sitesi, Doğanlar Apartmanı ve Yılmaz Erbek Apartmanı olduğu belirtildi.



Deprem sonrasında, büyüklüğü 4'ün üzerinde 40 artçı olmak üzere, toplam 833 artçı sarsıntı yaşandı.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, '52 saattir arama kurtarma çalışmaları yoğun bir şekilde devam diyor. Arama kurtarma faaliyetleri esnasında arkadaşlarımızın da can güvenliği önemli. Yanda da ağır hasarlı binalar var, lazer tarayıcılarla takip ediyoruz. Oradaki yıkılma riskli arkadaşlarımızın can güvenliği açısından önemli. 62 canımızı yitirdik. 940 vatandaşımız yaralı olarak zarar gördü. Tedavileri sürdürülüyor. 902 artçı deprem meydana geldi. Artçıların 4 ve üzeri şiddetinde, olmaya devam edecek .Hasarlı binalara girmemeleri konusunda uyarmak istiyorum, hasar tespit çalışmalarına devam ediyoruz. 104 vatandaşımızı enkazdan kurtardık. Arama faaliyeti yaptığımız binada 8 binada çalışma devam ediyor, 9'unda tamamladık. 910 kişi sahada hasar tespit çalışmaları yapıyor, bütün hepsi 10 güne tamamlanmış olur. 1 ay sonra burada inşaat çalışmalarına başlamış olacağız inşallah' dedi.



Sağlık Bakanı Koca: 3'ü ağır 8 vatandaşımız yoğun bakımda

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremin vurduğu Doğanlar Apartmanı önünde yaptığı açıklamada şunları söyledi: 'Öncelikle deprem felaketi nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Şu an itibariyle AFAD belli zaman dilimlerinde sürekli güncelliyor. Şu an 55 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini söyleyebilirim. 896 vatandaşımız yaralı durumda. 3'ü ağır, 8 vatandaşımız da yoğun bakımda.'



Ege Bölgesi genelinde hissedilen deprem sonrasında İzmir başta olmak depremden etkilenen tüm illerde, alan tarama çalışmaları sabah saatlerinde de aralıksız devam ediyor. Jandarma, Emniyet ve TSK tarafından JİKU, helikopter ve İHA desteğiyle havadan tarama ve görüntü aktarma çalışmaları yürütülülüyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı, yürütülen arama kurtarma çalışmalarına 186 personel, 15 sahil güvenlik botu, 3 helikopter ve 1 dalış timi ile katılıyor.



Depremin Ege Denizi'nde yarattığı tsunami sonrasında ise Seferihisar Sığacık'ta sokakları yaklaşık 1 metre deniz suyu basmıştı. Deniz seviyesinin yükselmesi sonucu cadde ve sokaklar su altında kalmıştı. Dün yine İzmir Seferihisar'da 5 büyüklüğünde bir artçı meydana gelmişti. Artçılar devam ederken depremi yaşayan İzmirli ikinci geceyi de dışarıda geçirdi.



Arama kurtarma çalışmalarının 42. saatinde Doğanlar Apartmanı enkazından iki kişi daha çıkarıldı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan kazazedelerin yaşamını yitirdiği belirtildi. Doğanlar Apartmanı enkazından şimdiye kadar 22 kişi çıkarıldı.



Kuşadası'nda 4.5 büyüklüğünde deprem, İzmir'den de hissedildi



Sabah saat 10:05'te Kuşadası Körfezi'nde 4.5 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem İzmir'de de hissedildi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.7 olarak açıkladı.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay kameraların karşısına geçti

Kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ölü sayısının 51'e yükseldiğini açıklayarak şunları kaydetti:



'Araç ve personel noktasında herhangi bir sıkıntımız yok. İhtiyacımız olan bütün ekiplerimiz şu anda sahada. Toplamda 6 binin üzerinde personelimiz yoğun bir şekilde 26 alanda çalışmalarını yürütüyor. Araçlarımız konusunda d hiçbir eksiğimiz bulunmamakta. Hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımızın eşyalarına dönük yardımlar devam ediyor. Kira yardımlarımız devam edecek. Yıkılan binalarda, ağır hasarlı binalarda kira yardımcı ve taşınma yardımlarımız olacaktır.



1.500 çadırın kurumu tamamlanmıştır. 2 bin 685 kişi çadırlarda barınmakta. Biraz daha uzun süre barınmaya ihtiyacı olacak vatandaşlarımız için de hızlı şekilde konteynerler hazırlıyoruz. Konteyner merkezleri için üç alan üzerinde duruyoruz. İlerleyen zamanlarda bu yerleri açıklayacağız.



Toplam 1238 binada çalışmaları tamamlamış durumdayız. Bağımsız bölüm olarak baktığımız zaman bu binaların içinde toplam 23 bin 807 bağımsız dairemiz var. Buralarda 1238 binadan 26'sı acil yıkılacak, ağır hasarlıdır. Yine Bağımsız bölüm olarak baktığımız zaman da bu sayı 365'tir. İlçe bazında bilgi verecek olursak Bornova'da 4 ağır hasarlı, 1 orta hasarlı, 111 az hasarlı binamız var. Bayraklı'da binamız yıkık durumda, 7 binamız acil yıkılacak durumda, 9 binamız ağır hasarlı, 3 bina orta hasarlı, 260 binamız da az hasarlı olarak tespit edilmiş durumda. Seferihisar'da herhangi bir ne yıkık ne hasarlı binamız yok. Toplamda şuanda 6 yıkık, 7 acil yıkılacak, 13 ağır hasarlı, 4 orta hasarlı, 371 az hasarlı binamız var.



Fiilen de şahit olduğunuz üzere afet yönetiminde ülkemizin sahip olduğu tecrübeye, birikime güvenimiz tamdır. Bu aslında sadece bizim ülke içinde değil dünya ölçeğinde bir güvendir. Bunu artırarak da devam edeceğiz. Asıl afetlerden sonra İzmir'de bir kez daha bunu gördük, öldüren deprem değil, öldüren binalar'