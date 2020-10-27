Mansur Yavaş'ın tasarruf açıklamalarına Melih Gökçek'ten sert yanıt!

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, 2019 yılına yönelik faaliyet raporunda, önceki dönemlere oranla birçok alanda tasarruf edildiğini ifade etmişti.



Sadece kiralık araçlardan 30 milyon liralık tasarruf edildiğini açıklayan Mansur Yavaş, eski kiralık araç sayısını 1953 olduğunu, mevcut kiralanan araç sayısının ise 1252'ye indirildiğini belirtmişti.



Tasarruf edilen 701 aracın yıllık ortalama maliyetinin 30 milyon olduğunu söylemişti. Ancak açıklamanın gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.



ARAÇ GİDERİNİ İKİ KATINA ÇIKARMIŞ!



Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Melih Gökçek, sosyal medya hesabından Mansur Yavaş'ın gerçek dışı verilerle halkı aldattığını belirtti. Gökçek, '14 milyon araç giderini 27 milyona iki katına çıkarmış. '30 milyon tasarruf ettik' diyor. Ankaralıyı sazan yerine koymaya kimsenin hakkı yok. Mansur Yavaş algı yönetimini bırak dürüst ol...' dedi.



