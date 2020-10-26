USD (Alış - Satış) : 7,94 - 7,95 EURO (Alış - Satış) : 9,39 - 9,41

Dünyanın en çok aranan teröristlerindendi...

Afgan güvenlik güçlerinin, ABD tarafından dünyanın en çok aranan teröristlerinden biri olarak listelenmesinden iki yıl sonra El Kaide’nin üst düzey isimlerinden Abu Muhsin al-Masri’yi öldürdüğü duyuruldu. Afganistan'ın Gazni şehrinde özel bir operasyon gerçekleştirildi. ABD Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Başkanı Chris Miller yaptığı açıklamada terörist Masri'nin ölümünün teyit edildiğini bildirdi.

Dünya / 26 Ekim 2020 Pazartesi 09:18
Dünyanın en çok aranan teröristlerindendi...

Dünyanın en çok aranan teröristlerinden El Kaide'nin üst düzey ismi Abu Muhsin Al - Masri öldürüldü. Afganistan Ulusal Güvenlik Müdürlüğü (NDS) tarafından yapılan açıklamada, ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) 'En Çok Aranan Teröristler' listesinde yer alan üst düzey El Kaide lideri Abu Muhsin al-Masri'nin Afgan güçlerince öldürüldüğü bildirildi.

ÖZEL BİR OPERASYON GERÇEKLEŞTİ

NDS, El Kaide'nin ikinci komutanı olduğuna inanılan Al-Masri'nin Afganistan'ın Gazni şehrinde gerçekleştirilen özel bir operasyonla öldürüldüğünü ifade etti. ABD Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Başkanı Chris Miller'ın da yaptığı açıklamada, Al-Masri'nin ölümünü doğruladığı belirtildi.

FBI'DAN AÇIKLAMA YAPILMADI

Al-Masri'nin, ABD'de yabancı bir terör örgütüne maddi destek ve kaynak sağlamak ve ABD vatandaşlarını öldürmek için komplo kurmak suçlamaları bulunduğu ifade edildi. Al-Masri'nin öldürülmesine yönelik FBI'dan herhangi bir açıklama henüz yapılmadığı belirtildi. Ayrıca, geçen ay ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Afganistan'da 200'den az El Kaide üyesinin bulunduğunu söylediği ifade edildi.

Afganistan

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

BİLGİSİZCE FETVA VERMENİN TEHLİKESİ!

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

GİZLİ PLAN DEŞİFRE OLDU: KIBRIS RUMLARA MI BIRAKILACAK?

Kürşad Berkkan
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞ KAZASI DURUMUNDA NELER TALEP EDEBİLİRSİNİZ?

Av. Arb. Selçuk ENER
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
TÜRKER AKINCI

Sözde Özgür Özde İki Yüzlü Medya

TÜRKER AKINCI
Latif Şimşek

DAHİLİ VE HARİCİ BEDHAHLAR!

Latif Şimşek
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement