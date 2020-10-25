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Azerbaycan ordusu ilerlemeye devam ediyor: Gubadlı kenti işgalden kurtarıldı

Azerbaycan'ın, işgal altındaki Dağlık Karabağ bölgesine yönelik başlattığı operasyonda ilerleyiş sürüyor. Azerbaycan ordusu, Gubadlı kent merkezini Ermenistan'ın işgalinden kurtardı. Ermenistan'a bağlı bazı birliklerin de mühimmatlarının tükendiği belirtildi. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 'Şu andan itibaren Azerbaycan ordusu daha hızlı ilerleyecek. Vakit kaybına tahammülümüz yok' dedi.

Güncel / 25 Ekim 2020 Pazar 22:39
Azerbaycan ordusu ilerlemeye devam ediyor: Gubadlı kenti işgalden kurtarıldı

Ermenistan, işgal altındaki topraklardan Azerbaycan hattına 27 Eylül Pazar sabahı Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamış, savaş suçlarına karışmıştı.

Azerbaycan ordusu Ermenistan'ın bu hukuk tanımaz, işgalci tavırlarına karşı saldırı başlatmış, başlatılan operasyon neticesinde hedef olarak işgal altındaki bölgelerin kurtarılması belirlenmişti. Bu bağlamda Azerbaycan ordularının ilerleyişi aradan geçen neredeyse bir aylık süre sonrasında da devam ediyor.

ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUYOR

Azerbaycan ordusu, topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlarda Ermenistan güçlerine karşı üstünlüğünü koruyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusuna ait birliklerin farklı cephelerdeki muharebelerde avantajlarını sürdürdüğü bildirildi.

6 MEVZİYE DOĞRU İLERLEME

Azerbaycan ordusunun, topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonların devam ettiği bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, operasyonların gece boyunca Ağdere, Hocavend, Fuzuli, Hadrut, Gubadlı ve Laçin yönlerinde değişen yoğunlukta sürdürüldüğü belirtildi.

Ermenistan güçlerinin tank, top ve havanlarla ateş açtığı, Azerbaycan ordusunun ise harekat planına uygun başlıca istikametlerde faaliyetlerini sürdürdüğü ve kontrol edilen alanları daha da genişlettiği ifade edildi.

ERMENİSTAN'IN MÜHİMMATI TÜKENDİ

Açıklamada, Hocavend, Gubadlı ve Laçin bölgelerinde Ermenistan güçlerinin direnişini zayıflatan Azerbaycan ordusunun farklı yönlerde yeni ilerlemeler sağladığı, Ağdere ve Hocavend istikametinde büyük zaiyat veren Ermenistan güçlerinin mühimmatının tükendiği ve topçu bataryalarının etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Gubadlı'ya getirilen Ermenistan ordusu 543. alay 1. taburunun insan gücü ve askeri teçhizat kaybıyla geri çekildiği, Ermenistan'ın Kotayk eyaletinin Tsaghkadzor kentinden Dağlık Karabağ'a gönderilen askerlerin büyük bölümünün de etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

ErmenistanAzerbaycanFuzuli

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