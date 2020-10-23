USD (Alış - Satış) : 7,94 - 7,95 EURO (Alış - Satış) : 9,39 - 9,41

Milli projeler için tarihler belli oldu!

Türkiye, savunma sanayiinde yerli ve milli atılımlarla farkını ortaya koyuyor. HÜRJET ve ATAK-2'nin 2023'te ilk uçuşunu yapması bekleniyor. GÖKBEY helikopteri de aynı yıl gökyüzündeki yerini alacak. Milli Muharip Uçak (MMU) ise hangardan çıkacak.

Teknoloji / 23 Ekim 2020 Cuma 18:26
Milli projeler için tarihler belli oldu!

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, HÜRJET, GÖKBEY, ATAK-2 ve Milli Muharip Uçak projelerinde belirlenen takvimde hızla yol alıyor. Cumhuriyet'in 100'üncü yılına kadar kiminin ilk uçuşunu yapması kiminin hangardan çıkması hedefleniyor. Onlar göklerdeki istikbale sahip çıkacak, Mehmetçiğin gücüne güç katacak.

HÜRJET

Cumhuriyet bir asrı geride bırakırken, HÜRJET gökyüzündeki yerini alarak bağımsızlığı selamlayacak. Ön tasarım incelemesi tamamlanan uçak, eğitim ve gösteri uçuşlarındaki mevcut hava araçlarının yerine kullanılacak. Jet eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET, geniş görev yelpazesi ve üstün yük kapasitesiyle dikkat çekiyor.

13 metre uzunluğa sahip HÜRJET'in menzili ise 2 bin 592 kilometre. Gece görüş uyumu ve havada yakıt ikmali gibi özelliklere sahip.

HÜRJET'in diğer özellikleri

- 9,8 metre kanat açıklığı

- 2 bin 271 kilogram maksimum yük

- 1,4 mach maksimum hız

- 45 bin ft irtifa

GÖKBEY

GÖKBEY de yerli imkanlarla üretilen ilk genel maksat helikopteri. 2018'de ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi, 2021 yılında ise ilk teslimatı yapılacak. Yer ve hava testleri başarıyla devam eden GÖKBEY'in de 2023'te gökyüzünde olması hedefleniyor.

Çok yönlü nitelikleri ile öne çıkan helikopter, hava ambulans ve arama kurtarma alanlarında kullanılacak. GÖKBEY, zorlu iklim ve coğrafi şartlarda yüksek irtifada uçabilecek. 300 kilometre hızla seyredebilecek GÖKBEY'in 12 yolcu kapasitesi bulunuyor.

GÖKBEY'in diğer özellikleri

- 15,87 metre uzunluk

- 740 kilometre menzil

- 3,8+ saat havada kalış

- Yüksek sıcaklık ve irtifa performansı

- Çoklu görev kabiliyeti

- Geniş kabin hacmi

MİLLİ MUHARİP UÇAK

Milli savaş uçağı da havacılıktaki en önemli eserlerden olacak. Geliştirme aşamasındaki Milli Muharip Uçak, 2023 yılına gelindiğinde hangardan çıkacak.

Prototipiyle kendisini gösterecek, 2030'dan sonra ise aktif olarak kullanılacak. 14 metre kanat açıklığı ve 21 metre uzunlukta olması planlanan yerli savaş uçağı, 2 bin 200 kilometre hıza ulaşabilecek.

Yapay zeka ile donatılacak uçak, hassas vuruş ve düşük gözlenebilirlik özelliklerini taşıyacak.

Milli Muharip Uçak'ın diğer özellikleri

- 6 metre yükseklik

- 55 bin ft maksimum irtifa

- 27 bin 216 kilogram kalkış ağırlığı

- Muharebe hasar tespiti

- Düşük gözlenebilirlik ve kızılötesi hız

ATAK-2

ATAK-2 de gökyüzünün bir başka yıldızı olacak. Yüksek teknolojiyi milli hedeflerler ile buluşturacak Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri'nin mühendislik çalışmaları hızla devam ediyor. ATAK-2, 2023'te ilk test uçuşunu gerçekleştirecek.

10 ton sınıfında yer alan helikopter, 1200 kilogramdan fazla faydalı yük kapasitesine sahip. Füze kabiliyeti ve balistik korumasıyla da dikkat çekiyor.

ATAK-2'nin diğer özellikleri

- 30 mm'lik top

- 2,75 inç güdümlü ve güdümsüz roket

- Anti tank füzesi

- Hava füzesi

- Gelişmiş elektronik harp ve karşı tedbir sistemleri

- 12,7 mm mühimmata karşı balistik koruma ve dayanıklı zırhlı kokpit

- Havadan havaya füze sistemleri

Savunmada yüzde 70'i aşan yerlilik oranı, yeni safhaların ardından daha da artacak. Milli hedeflere, yerli kaynaklar ve yüksek teknoloji ile ilerlenecek.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

FETVA VERMEK VE SORULAN HER SORUYA BİLMEDEN AHMAKÇA

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

GİZLİ PLAN DEŞİFRE OLDU: KIBRIS RUMLARA MI BIRAKILACAK?

Kürşad Berkkan
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞ KAZASI DURUMUNDA NELER TALEP EDEBİLİRSİNİZ?

Av. Arb. Selçuk ENER
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
TÜRKER AKINCI

Sözde Özgür Özde İki Yüzlü Medya

TÜRKER AKINCI
Latif Şimşek

DAHİLİ VE HARİCİ BEDHAHLAR!

Latif Şimşek
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı