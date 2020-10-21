Bakan açıkladı! TÜRKSAT 5A'nın uzaya fırlatılacağı tarih belli oldu

Türkiye'nin milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 5A ile ilgili son dakika haberi geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu TÜRKSAT 5A uydusunun uzaya gönderileceği tarihi açıkladı.



KASIM SONUNDA UZAYA GÖNDERİLECEK



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 'Uzaydaki 3 haberleşme uydumuza ek olarak Türksat5A'yı Kasım ayının sonunda uzaya göndereceğiz. Türksat 5B, 2021'in ikinci çeyreğinde; ilk milli ve yerli haberleşme uydumuz olan Türksat 6A'da 2022'de fırlatılacak.' açıklamasında bulundu.