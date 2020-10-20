Gardaş yine gümbür gümbür!

Azerbaycan Ermenistan'ın alçak saldırıları sonrası Ermeni güçlerini ezerek ilerlemeye devam ediyor.



Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgali altında bulunan topraklarını kurtarmak amacıyla başlattığı operasyonları sürdürüyor.



ERMENİ BİRLİKLERİ VURULDU



Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gubadlı yönündeki çatışmalarda Azerbaycan ordusunun Ermenistan birliklerini topçu atışlarıyla etkisiz hale getirdiği bildirildi.



Bakanlık, operasyonlara ilişkin görüntüleri paylaştı.