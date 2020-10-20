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Gardaş yine gümbür gümbür!

Azerbaycan, Ermenistan işgali altında bulunan topraklarını kurtarmak amacıyla başlattığı operasyonları sürdürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gubadlı yönündeki çatışmalarda Azerbaycan ordusunun Ermenistan birliklerinetkisiz hale getirdiği bildirildi. Bakanlık, operasyonlara ilişkin görüntüleri paylaştı.

Güncel / 20 Ekim 2020 Salı 21:00
Gardaş yine gümbür gümbür!
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Azerbaycan Ermenistan'ın alçak saldırıları sonrası Ermeni güçlerini ezerek ilerlemeye devam ediyor. 

Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgali altında bulunan topraklarını kurtarmak amacıyla başlattığı operasyonları sürdürüyor.

ERMENİ BİRLİKLERİ VURULDU

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gubadlı yönündeki çatışmalarda Azerbaycan ordusunun Ermenistan birliklerini topçu atışlarıyla etkisiz hale getirdiği bildirildi.

Bakanlık, operasyonlara ilişkin görüntüleri paylaştı.

ErmenistanAzerbaycan

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