- Azerbaycan, Gubadlı yönünde Ermenistan’a ait birlikleri etkisiz hale getirdi
Azerbaycan ordusu, Gubadlı yönünde Ermenistan ' a ait birlikleri topçu atışlarıyla etkisiz hale getirdi. Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgali altında bulunan topraklarını kurtarmak amacıyla başlattığı operasyonları sürdürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gubadlı yönündeki çatışmalarda Azerbaycan ordusunun Ermenistan birliklerini topçu atışlarıyla etkisiz hale getirdiği bildirildi.
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