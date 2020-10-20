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'Buğra Kavuncu FETÖ'cü' itirafından sonra hedefe oturtulan Ümit Özdağ: Partimdeyim bir yere gitmiyorum

Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu itiraf eden İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, "Partimdeyim bir yere gitmiyorum. İYİ Parti, iyi bir partidir ve ben İYİ Parti'de devam ediyorum." cevabını verdi.

Siyaset / 20 Ekim 2020 Salı 18:02
'Buğra Kavuncu FETÖ'cü' itirafından sonra hedefe oturtulan Ümit Özdağ: Partimdeyim bir yere gitmiyorum

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, 'İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu FETÖ'cü' söyleminin ardından partisinin İstanbul'daki 39 ilçe başkanının partiden ihraç edilmesi için imza verdiği iddialarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Olanları sadece izlediğini belirten Özdağ, 'İlgilendiğim bir şey değil. Milletvekillerinde prosedür böyle işlemiyor. Ben partimdeyim bir yere gitmiyorum. İYİ Parti, iyi bir partidir ve ben İYİ Parti'de devam ediyorum.' dedi.

'GENEL BAŞKAN'IN YETKİSİNDE'

İYİ Parti'nin 2. Olağan Kurultayı'nda 'oy verilmeyecekler' listesi iddialarıyla yaşanan tartışmanın ardından 3 haftadır partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup toplantısına katılmayan tepkili milletvekillerinden İsmail Koncuk da teşkilatların böyle bir talepte bulunmasının, bunun yerine getirileceği anlamı taşımadığını söyledi.

Milletvekili

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